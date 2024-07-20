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Помидоры созревают и трескаются — в чем причины и как спасти урожай

20 июля 2024 03:11
Екатерина Волченко - Редактор
Почему трескаются помидоры на огороде — причины, эффективные методы борьбы
Человек, держащий треснувший помидор. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Красные помидоры — это довольно требовательные растения, требующие особого ухода. Иногда бывает так, что томаты начинают трескаться и гнить, поэтому если вы заметили эту проблему, немедленно спасайте свой урожай, чтобы не остаться "у разбитого корыта".

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Почему помидоры начинают трескаться

Неправильный полив

Если почва сухая и томатам не хватает влаги, они начинают ее быстро поглощать. Из-за этого кожура не успевает растягиваться, и на ней возникают трещины.

Неподходящий климат

Помидоры любят, когда на улице от 22 до 25 градусов тепла, поэтому при неправильной температуре их рост останавливается, а кожица грубеет. Когда томаты продолжают свой рост, они начинают лопаться.

Красный помидор, который треснул
Красный помидор, который треснул. Фото: Epic Gardening

Неправильное питание

Следует помнить, что подкармливать помидоры во время их роста нужно дважды в месяц и одновременно с поливом. В период развития помидорам требуется калий и ни в коем случае не концентрированные компоненты.

Активная пасынка

Некоторые огородники в момент созревания помидоров начинают обрезать много отростков и листья. Но эксперты категорически не советуют это делать, ведь вещества, которые могли бы пойти на листья, помидоры отдают плодам, которые, в свою очередь, под нагрузкой начинают лопаться.

Как спасти помидоры от трескания

Чтобы не дать томатам лопаться, регулярно поливайте их:

  • В жару — каждые два-три дня
  • В пасмурную погоду — каждые пять-семь дней
Процесс полива помидоров на огороде
Процесс полива помидоров на огороде. Фото: Epic Gardening

К тому же, следует мульчировать помидоры, чтобы не дать почве оставаться сухой, и проветривать теплицу или поставить капельный полив на огороде. Но эксперты советуют сразу выбирать сорта, которые выдерживают деформацию и не трескаются по своей природе.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить помидоры от вредителей и болезней.

Раньше мы рассказывали о том, как спасти помидоры на огороде от сильной жары.

Также мы сообщали о том, как правильно подвязывать помидоры на огороде.

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