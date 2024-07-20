Почему трескаются помидоры на огороде — причины, эффективные методы борьбы

Помидоры созревают и трескаются — в чем причины и как спасти урожай
Красные помидоры — это довольно требовательные растения, требующие особого ухода. Иногда бывает так, что томаты начинают трескаться и гнить, поэтому если вы заметили эту проблему, немедленно спасайте свой урожай, чтобы не остаться "у разбитого корыта".
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Почему помидоры начинают трескаться
Неправильный полив
Если почва сухая и томатам не хватает влаги, они начинают ее быстро поглощать. Из-за этого кожура не успевает растягиваться, и на ней возникают трещины.
Неподходящий климат
Помидоры любят, когда на улице от 22 до 25 градусов тепла, поэтому при неправильной температуре их рост останавливается, а кожица грубеет. Когда томаты продолжают свой рост, они начинают лопаться.
Неправильное питание
Следует помнить, что подкармливать помидоры во время их роста нужно дважды в месяц и одновременно с поливом. В период развития помидорам требуется калий и ни в коем случае не концентрированные компоненты.
Активная пасынка
Некоторые огородники в момент созревания помидоров начинают обрезать много отростков и листья. Но эксперты категорически не советуют это делать, ведь вещества, которые могли бы пойти на листья, помидоры отдают плодам, которые, в свою очередь, под нагрузкой начинают лопаться.
Как спасти помидоры от трескания
Чтобы не дать томатам лопаться, регулярно поливайте их:
- В жару — каждые два-три дня
- В пасмурную погоду — каждые пять-семь дней
К тому же, следует мульчировать помидоры, чтобы не дать почве оставаться сухой, и проветривать теплицу или поставить капельный полив на огороде. Но эксперты советуют сразу выбирать сорта, которые выдерживают деформацию и не трескаются по своей природе.
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