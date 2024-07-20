Почему трескаются помидоры на огороде — причины, эффективные методы борьбы

Человек, держащий треснувший помидор. Фото: Pinterest

Красные помидоры — это довольно требовательные растения, требующие особого ухода. Иногда бывает так, что томаты начинают трескаться и гнить, поэтому если вы заметили эту проблему, немедленно спасайте свой урожай, чтобы не остаться "у разбитого корыта".

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Почему помидоры начинают трескаться

Неправильный полив

Если почва сухая и томатам не хватает влаги, они начинают ее быстро поглощать. Из-за этого кожура не успевает растягиваться, и на ней возникают трещины.

Неподходящий климат

Помидоры любят, когда на улице от 22 до 25 градусов тепла, поэтому при неправильной температуре их рост останавливается, а кожица грубеет. Когда томаты продолжают свой рост, они начинают лопаться.

Красный помидор, который треснул. Фото: Epic Gardening

Неправильное питание

Следует помнить, что подкармливать помидоры во время их роста нужно дважды в месяц и одновременно с поливом. В период развития помидорам требуется калий и ни в коем случае не концентрированные компоненты.

Активная пасынка

Некоторые огородники в момент созревания помидоров начинают обрезать много отростков и листья. Но эксперты категорически не советуют это делать, ведь вещества, которые могли бы пойти на листья, помидоры отдают плодам, которые, в свою очередь, под нагрузкой начинают лопаться.

Как спасти помидоры от трескания

Чтобы не дать томатам лопаться, регулярно поливайте их:

В жару — каждые два-три дня

В пасмурную погоду — каждые пять-семь дней

Процесс полива помидоров на огороде. Фото: Epic Gardening

К тому же, следует мульчировать помидоры, чтобы не дать почве оставаться сухой, и проветривать теплицу или поставить капельный полив на огороде. Но эксперты советуют сразу выбирать сорта, которые выдерживают деформацию и не трескаются по своей природе.

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