Як врятувати помідори від сильної спеки — чим обприскати врожай, поради дачникам

Урожай червоних помідорів на городі. Фото: Pinterest

Надворі вже котрий день стоїть шалена спека, а це дуже погано впливає на врожай на городі, зокрема, на помідори. Якщо ви хочете врятувати томати, варто знати, чим їх необхідно обприскувати, коли стовпчики на термометрах просто зашкалюють.

Про це розповідають на каналі "Дім та присадибна ділянка" в YouTube.

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Помідори, як і будь-яка інша рослина на городі, дуже страждає, коли надворі спекотно. Через розпечені сонячні промені культура починає втрачати плоди і може навіть загинути, тому її варто якнайскоріше рятувати.

Дуже часто томати в спекотній сезон вражає вершинна гниль, а зав’язі починають погано формуватися. Якщо ви побачили ці недоліки на своїх помідорах, настав час рятувати їхній врожай.

Ознака наявності вершинної гнилі на помідорі. Фото: Pinterest

Найкращий порятунок для помідорів під час спеки

Спочатку досвідчені дачники радять обірвати всі листки, що ростуть під кистями плодів, залишивши лише ті, які розташовані над кистями. Обов’язково потрібно і поливати помідори, не дозволяючи ґрунту залишатися сухим.

Процес поливу помідорів на городі. Фото: Pinterest

Підживлення кальцієм

До того ж, варто підживлювати помідори добривами із вмістом кальцію. Для приготування дієвої суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Кальцієва селітра — десять грамів

Вода — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти і обприскайте рослини або ж полийте просто кальцієвою селітрою помідори під корінь. Також досвідчені городники рекомендують рано-вранці струшувати рослини, щоб вони могли зав’язати плоди до настання спеки.

Підживлення борною кислотою

Експерти рекомендують підживлювати томати борною кислотою, яку потрібно розвести гарячою водою і розмішати у звичайній. Для цього візьміть:

Борну кислоту — два грами

Гарячу воду — одну склянку

Звичайну воду — десять літрів

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