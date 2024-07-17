Как спасти помидоры от сильной жары — чем опрыскать урожай, советы дачникам

Урожай красных помидоров на огороде. Фото: Pinterest

На улице уже который день стоит безумная жара, а это очень плохо влияет на урожай на огороде, в частности, на помидоры. Если вы хотите спасти томаты, следует знать, чем их необходимо опрыскивать, когда столбики на термометрах просто зашкаливают.

Об этом рассказывают на канале "Дім та присадибна ділянка" в YouTube.

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Помидоры, как и любое другое растение на огороде, очень страдает, когда на улице жарко. Из-за раскаленных солнечных лучей культура начинает терять плоды и может даже погибнуть, поэтому ее следует как можно скорее спасать.

Очень часто томаты в жаркий сезон поражает вершинная гниль, а завязи начинают плохо формироваться. Если вы увидели эти недостатки на своих помидорах, пора спасать их урожай.

Признак наличия вершинной гнили на помидоре. Фото: Pinterest

Самое лучшее спасение для помидоров во время жары

Сначала опытные дачники советуют оборвать все листья, растущие под кистями плодов, оставив только те, которые расположены над кистями. Обязательно нужно и поливать помидоры, не позволяя почве оставаться сухой.

Процесс полива помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Подкормка кальцием

К тому же, следует подпитывать помидоры удобрениями с содержанием кальция. Для приготовления действенной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Кальциевая селитра — десять грамм

Вода — десять литров

Смешайте эти ингредиенты и опрыскайте растения или полейте просто кальциевой селитрой помидоры под корень. Также опытные огородники рекомендуют рано утром встряхивать растения, чтобы они могли завязать плоды до наступления жары.

Подкормка борной кислотой

Эксперты рекомендуют подкармливать томаты борной кислотой, которую нужно развести горячей водой и размешать в обычной. Для этого возьмите:

Борную кислоту — два грамма

Горячую воду — один стакан

Обычную воду — десять литров

Напомним, мы писали о том, как правильно заморозить помидоры в преддверии зимы.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует обрабатывать семена помидоров от фитофторы.

Также мы сообщали о том, как можно легко увеличить урожай помидоров на огороде.