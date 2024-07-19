Помідори втратили завʼязь — корисні поради для дачників, як врятувати врожай

Людина, яка обприскує помідори на городі. Фото: Pinterest

Інколи деякі дачники помічають, що на їхніх помідорах відсутня зав’язь, через що вони геть не дають плодів. Однак, якщо підживлювати цей овоч одним простим, але ефективним засобом, можна відновити свій урожай, якому позаздрять всі сусіди навколо.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Досвідчені городники рекомендують підгодовувати томати на городі звичайною борною кислотою, яка продається в кожній аптеці. Цей засіб збільшить зав’язуваність плодів ще до початку періоду цвітіння, але й під час нього він також буде корисним.

Борна кислота у пляшці. Фото: Decorexpro

Цей аптечний розчин бере участь у всіх процесах росту помідорів, захищає їх від розвитку фітофторозу, активізує цвітіння і рятує від пустоцвітів. До того ж, борна кислота захищає томати від сірої гнилі у разі виникнення надлишку вологи і робить плоди більшими і солодшими.

Коли краще підживлювати помідори борною кислотою

Експерти рекомендують "годувати" свої помідори цим розчином тричі на рік:

Вперше — у період формування бутонів

Вдруге — на початку цвітіння

Втретє — після виникнення декількох повноцінних кистей

Процес обприскування помідорів на городі. Фото: Pinterest

Як правильно підживлювати томати борною кислотою

Для обприскування помідорів городники радять взяти борну кислоту, концентрація якої становить 0,1%. Щоб правильно приготувати дієвий розчин для обробки томатів, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Борна кислота на десять грамів — десь дві чайні ложки без гірки

Гаряча вода — одна склянка

Вилийте розчин у відро з водою і ретельно перемішайте готову суміш, потім обробіть нею листя і гілки доти, доки візуально не побачите насичення рослини.

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