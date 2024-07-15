Як правильно обрізати помідори в липні — поради дачникам

Дачниця, яка обрізає помідори на городі. Фото: Freepik

Середина літнього сезону року — це час, коли помідори активно ростуть, на них з’являються зав’язі та плоди. Проте, для отримання гарного урожаю цього овоча варто правильно підрізати рослини, прибираючи зайве листя і пагони.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Кожен досвідчений дачник знає, що для того, щоб отримати великий урожай, потрібно ретельно дбати про свій город. Одним з найважливіших етапів догляду є обрізка квітів, культур і дерев, яка допомагає їм правильно рости і розвиватися.

Наприклад, для того, щоб вродили помідори, їх потрібно влітку, а саме — в липні, правильно обрізати. Однак, щоб не допустити зниження рівню врожайності, потрібно знати, як правильно проводити цю процедуру на городі, щоб потім збирати врожай цього овоча буквально відрами.

Врожай соковитих помідорів на городі. Фото: Epic Gardening

Як правильно обрізати томати

У другому літньому місяці необхідно обрізати пагони помідорів, які ростуть з пазух листя. Пасинки миттєво зав’язують квіти, але якщо їх не обрізати, кущ може стати занадто густим і взагалі не дати плодів.

Також зверніть увагу на листя, яке розташоване в нижній частині рослини. Видаліть листя під першою кистю, але залиште по два-три листочки, які будуть живити плоди. Зверху залишіть по два-три листки, які забезпечують необхідний рівень живлення плодів.

Процес обрізки помідорів на городі. Фото: Pinterest

Досвідчені городники наголосили, що за один раз не слід видаліть більше, ніж три листки. В іншому випадку можна з легкістю перевантажити рослину, а це означає, що вона не зможе дати хороший і багатий урожай смачних і соковитих помідорів на городі.

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