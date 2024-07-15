Як правильно обрізати помідори в липні — поради дачникам

Кущі "завалять" вас шаленим врожаєм — як правильно обрізати помідори у липні
Середина літнього сезону року — це час, коли помідори активно ростуть, на них з’являються зав’язі та плоди. Проте, для отримання гарного урожаю цього овоча варто правильно підрізати рослини, прибираючи зайве листя і пагони.
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Кожен досвідчений дачник знає, що для того, щоб отримати великий урожай, потрібно ретельно дбати про свій город. Одним з найважливіших етапів догляду є обрізка квітів, культур і дерев, яка допомагає їм правильно рости і розвиватися.
Наприклад, для того, щоб вродили помідори, їх потрібно влітку, а саме — в липні, правильно обрізати. Однак, щоб не допустити зниження рівню врожайності, потрібно знати, як правильно проводити цю процедуру на городі, щоб потім збирати врожай цього овоча буквально відрами.
Як правильно обрізати томати
У другому літньому місяці необхідно обрізати пагони помідорів, які ростуть з пазух листя. Пасинки миттєво зав’язують квіти, але якщо їх не обрізати, кущ може стати занадто густим і взагалі не дати плодів.
Також зверніть увагу на листя, яке розташоване в нижній частині рослини. Видаліть листя під першою кистю, але залиште по два-три листочки, які будуть живити плоди. Зверху залишіть по два-три листки, які забезпечують необхідний рівень живлення плодів.
Досвідчені городники наголосили, що за один раз не слід видаліть більше, ніж три листки. В іншому випадку можна з легкістю перевантажити рослину, а це означає, що вона не зможе дати хороший і багатий урожай смачних і соковитих помідорів на городі.
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