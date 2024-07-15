Как правильно обрезать помидоры в июле — советы дачникам

Дачница, которая обрезает помидоры на огороде. Фото: Freepik

Середина летнего сезона года — это время, когда помидоры активно растут, на них появляются завязи и плоды. Однако, для получения хорошего урожая этого овоща следует правильно обрезать растения, убирая лишние листья и побеги.

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Каждый опытный дачник знает, что для того, чтобы получить большой урожай, нужно тщательно заботиться о своем огороде. Одним из важнейших этапов ухода является обрезка цветов, культур и деревьев, которая помогает им правильно расти и развиваться.

Например, для того, чтобы плодоносили помидоры, их нужно летом, а именно — в июле, правильно обрезать. Однако, чтобы не допустить снижения уровня урожайности, нужно знать, как правильно проводить эту процедуру на огороде, чтобы потом собирать урожай этого овоща буквально ведрами.

Урожай сочных помидоров на огороде. Фото: Epic Gardening

Как правильно обрезать томаты

Во втором летнем месяце необходимо обрезать побеги помидоров, растущих из пазух листьев. Пасынки мгновенно завязывают цветы, но если их не обрезать, куст может оказаться слишком густым и вообще не дать плодов.

Также обратите внимание на листья, которые расположены в нижней части растения. Удалите листья под первой кистью, но оставьте по два-три листочка, которые будут питать плоды. Сверху оставьте по два-три листа, обеспечивающих необходимый уровень питания плодов.

Процесс обрезки помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Опытные огородники подчеркнули, что за один раз не следует удалить больше трех листков. В противном случае можно с легкостью перегрузить растение, а это значит, что оно не сможет дать хороший и богатый урожай вкусных и сочных помидоров на огороде.

Напомним, мы писали о том, чем следует подкормить помидоры в период их цветения и плодоношения.

Раньше мы рассказывали о том, что следует знать о помидорах черного цвета.

Также мы сообщали о том, чем нужно обрабатывать семена помидоров перед посевом.