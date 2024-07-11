Чому помідори стали чорними — що робити, поради дачникам

Почорніли помідори — від чого і чим окропити томати на городі
Інколи на помідорах можна помітити почорніння, та багато хто не знає, від чого таке буває. Щоб своєчасно позбутися цієї проблеми і, тим самим, врятувати врожай овоча, варто знати причини почорніння помідорів і те, чим їх варто кропити, щоб цього не було.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Чому помідори починають ставати чорними і як це виправити
Якщо ви побачили, що помідори на вашому городі стали тьмяними або геть чорними, це може вказувати на виникнення вершинної гнилі. Якщо томатам не вистачає кальцію, ця гниль здатна вражати їхні плоди. Зазвичай кальцію вистачає, але інколи він може погано проходити крізь культуру.
Щоб вирішити цю проблему, змініть систему поливу, проводьте цю процедуру постійно і в рівномірній кількості, щоб у томатів був однаковий рівень зволоження. Наступного року підживіть ґрунт кальційвмісними добривами перш, ніж садити розсаду.
Якщо чорними стають плоди, листя і кущі помідорів, це вказує на наявність фітофторозу, а якщо постраждав лише один стовбур, значить кущ захворів від напівпаразитних грибів.
Чим варто кропити почорнілі помідори
Від вершинної гнилі:
- Настоєм деревної золи в кількості 100 грамів на одне відро окропу
- Кальцинованою содою в кількості двох столових ложек на одне відро води
- Відваром кори дуба у кількості п’яти грамів кори на десять літрів води
- Яєчною шкаралупою
Від фітофтори:
- Настоєм дріжджів у кількості 100 грамів пресованих дріжджів на одне відро води
- Молоком з йодом у кількості одного літра молока на 20 крапель йоду і десяти літрів води
- Оцтом у кількості 100 мілілітрів на десять літрів води
- Кисляком або кефіром у кількості одного літра на десять літрів води
Від грибку і бактерій:
- Бордоською сумішшю одного відсотка
- Мідним купоросом у кількості однієї столової ложки на одне відро води
- Хлористим кальцієм одного відсотка
Нагадаємо, ми писали про те, що варто класти в лунку при посадці помідорів на городі.
Раніше ми розповідали про те, чим варто обробляти насіння томатів від фітофтори.
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