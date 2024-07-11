Чому помідори стали чорними — що робити, поради дачникам

Врожай почорнілих помідорів на городі. Фото: Pinterest

Інколи на помідорах можна помітити почорніння, та багато хто не знає, від чого таке буває. Щоб своєчасно позбутися цієї проблеми і, тим самим, врятувати врожай овоча, варто знати причини почорніння помідорів і те, чим їх варто кропити, щоб цього не було.

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Якщо ви побачили, що помідори на вашому городі стали тьмяними або геть чорними, це може вказувати на виникнення вершинної гнилі. Якщо томатам не вистачає кальцію, ця гниль здатна вражати їхні плоди. Зазвичай кальцію вистачає, але інколи він може погано проходити крізь культуру.

Ознака вершинної гнилі на помідорі. Фото: Pinterest

Щоб вирішити цю проблему, змініть систему поливу, проводьте цю процедуру постійно і в рівномірній кількості, щоб у томатів був однаковий рівень зволоження. Наступного року підживіть ґрунт кальційвмісними добривами перш, ніж садити розсаду.

Якщо чорними стають плоди, листя і кущі помідорів, це вказує на наявність фітофторозу, а якщо постраждав лише один стовбур, значить кущ захворів від напівпаразитних грибів.

Ознака наявності фітофтороза на помідорах. Фото: The Grocer

Чим варто кропити почорнілі помідори

Від вершинної гнилі:

Настоєм деревної золи в кількості 100 грамів на одне відро окропу

Кальцинованою содою в кількості двох столових ложек на одне відро води

Відваром кори дуба у кількості п’яти грамів кори на десять літрів води

Яєчною шкаралупою

Від фітофтори:

Настоєм дріжджів у кількості 100 грамів пресованих дріжджів на одне відро води

Молоком з йодом у кількості одного літра молока на 20 крапель йоду і десяти літрів води

Оцтом у кількості 100 мілілітрів на десять літрів води

Кисляком або кефіром у кількості одного літра на десять літрів води

Від грибку і бактерій:

Бордоською сумішшю одного відсотка

Мідним купоросом у кількості однієї столової ложки на одне відро води

Хлористим кальцієм одного відсотка

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