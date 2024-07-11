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Почернели помидоры — от чего и чем окропить томаты на огороде

11 июля 2024 03:15
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Почему помидоры стали черными — что делать, советы дачникам
Урожай почерневших помидоров на огороде. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Иногда на помидорах можно заметить почернение, но многие не знают, от чего такое бывает. Чтобы своевременно избавиться от этой проблемы и, тем самым, спасти урожай овоща, следует знать причины почернения помидоров и то, чем их следует обрызгивать, чтобы этого не было.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Если вы увидели, что помидоры на вашем огороде стали тусклыми или черными, это может указывать на возникновение вершинной гнили. Если томатам не хватает кальция, эта гниль способна поражать их плоды. Обычно кальция хватает, но иногда он может плохо проходить сквозь культуру.

Признак вершинной гнили на помидоре
Признак вершинной гнили на помидоре. Фото: Pinterest

Чтобы решить эту проблему, измените систему полива, проводите эту процедуру постоянно и в равномерном количестве, чтобы у томатов был одинаковый уровень увлажнения. В следующем году подпитайте почву кальцийсодержащими удобрениями прежде, чем сажать рассаду.

Если черными становятся плоды, листья и кусты помидоров, это указывает на наличие фитофтороза, а если пострадал только один ствол, значит куст заболел полупаразитными грибами.

Признак наличия фитофтороза на помидорах
Признак наличия фитофтороза на помидорах. Фото: The Grocer

Чем стоит окропить почерневшие помидоры

От вершинной гнили:

  • Настоем древесной золы в количестве 100 грамм на одно ведро кипятка
  • Кальцинированной содой в количестве двух столовых ложек на одно ведро воды
  • Отваром коры дуба в количестве пяти грамм коры на десять литров воды
  • Яичной скорлупой

От фитофторы:

  • Настоем дрожжей в количестве 100 грамм прессованных дрожжей на одно ведро воды
  • Молоком с йодом в количестве одного литра молока на 20 капель йода и десяти литров воды
  • Уксус в количестве 100 миллилитров на десять литров воды
  • Кисляком или кефиром в количестве одного литра на десять литров воды

От грибка и бактерий:

  • Бордоской смесью одного процента
  • Медным купоросом в количестве одной столовой ложки на одно ведро воды
  • Хлористым кальцием одного процента

Напомним, мы писали о том, что следует класть в лунку при посадке помидоров на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует обрабатывать семена томатов от фитофторы.

Также мы сообщали о том, что следует знать о помидорах черного цвета.

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