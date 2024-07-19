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Это обычное, но магическое аптечное средство поможет вашим помидорам завязаться

19 июля 2024 02:45
Екатерина Волченко - Редактор
Помидоры потеряли завязь — полезные советы для дачников, как спасти урожай
Человек, который опрыскивает помидоры на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Иногда некоторые дачники замечают, что на их помидорах отсутствует завязь, из-за чего они не дают плодов. Однако, если подкармливать этот овощ одним простым, но эффективным средством, можно восстановить свой урожай, которому позавидуют все соседи вокруг.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Опытные овощеводы рекомендуют подкармливать томаты на огороде обычной борной кислотой, которая продается в каждой аптеке. Это средство увеличит завязываемость плодов еще до начала периода цветения, но и во время него он также будет полезен.

Борная кислота в бутылке
Борная кислота в бутылке. Фото: Decorexpro

Этот аптечный раствор участвует во всех процессах роста помидоров, защищает их от развития фитофтороза, активизирует цветение и спасает от пустоцветов. К тому же, борная кислота защищает томаты от серой гнили в случае возникновения избытка влаги и делает плоды больше и слаще.

Когда лучше подкармливать помидоры борной кислотой

Эксперты рекомендуют "кормить" свои помидоры этим раствором трижды в год:

  • Первый раз — в период формирования бутонов
  • Второй раз — в начале цветения
  • Третий раз — после возникновения нескольких полноценных кистей
Процесс опрыскивания помидоров на огороде
Процесс опрыскивания помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно подкармливать томаты борной кислотой

Для опрыскивания помидоров огородники рекомендуют взять борную кислоту, концентрация которой составляет 0,1%. Чтобы правильно приготовить действенный раствор для обработки томатов, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Борная кислота на десять грамм — где-то две чайные ложки без горки
  • Горячая вода — один стакан

Вылейте раствор в ведро с водой и тщательно перемешайте готовую смесь, затем обработайте ею листья и ветки, пока визуально не увидите насыщения растения.

Напомним, мы писали о том, как обрезать помидоры в июле, чтобы они порадовали обильным урожаем.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно подвязать помидоры на огороде.

Также мы сообщали о том, почему помидоры стали черными и как спасти урожай.

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