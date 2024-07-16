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Не добриво, а "сипуче золото": чим нагодувати часник, щоб отримати плоди-гіганти

16 липня 2024 07:32
Анастасія Мироненко - Редактор
Чим підживити часник для щедрого врожаю — чарівний рецепт добрива з трьох складових
Фермер показує врожай великого часнику. Фото: google.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Часник — одна з найпопулярніших культур на городі в Україні. І це не дивно, адже цей пряний овоч незамінний при приготуванні багатьох страв. Він насичує їжу смаком, робить її пікантною, ароматною та надає гостринки. Але, щоб виростити якісний та великий врожай, городникам необхідно як слід старатися. Зокрема, не можна забувати про вчасне та правильне підживлення. 

Досвідчені фермери розкрили секретний рецепт ідеального добрива для часнику, завдяки якому плоди виростуть гігантськими. Про нього читайте далі у статті.

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Добриво, що допоможе підвищити врожайність часнику — чарівний рецепт із трьох складових

Щоб приготувати ефективне підживлення для часнику, вам знадобиться: 

  • діатоміт садовий (дрібна фракція) — 1 кг;
  • монофосфат калію — 5 ст. л. (45-50 г);
  • деревна зола — 5 склянок (1 кг).

Цієї кількості вистачить для підживлення двох грядок з часником.

Як приготувати суміш:

  1. Змішайте у відрі всі компоненти;
  2. Зволожте грядки або дочекайтеся, коли пройде рясний дощ;
  3. Рівномірно розсипте приготовану суміш між рядами часнику.

 

Яким добривом підгодувати часник, щоб збирати щедрий врожай гігантських плодів
Врожай часнику у великій мисці. Фото: depositphotos.com

Варто зауважити, що кожен компонент цієї суміші відіграє важливу роль у живленні рослин:

  • покращує структуру ґрунту, утримує вологу та повільно віддає поживні речовини — діатоміт садовий;
  • забезпечує рослини необхідними елементами для росту та розвитку — монофосфат калію;
  • забезпечує культуру калієм та іншими мікроелементами, які сприяють зміцненню рослин та покращенню смакових якостей врожаю — деревна зола. 

Коли варто використовувати це добриво для часнику 

Така підгодівля особливо ефективна в середині сезону, коли рослини активно формують цибулини. Вона допоможе часнику краще протистояти хворобам, збільшить розмір цибулин та покращить їх зберігання після збору врожаю.

 

Раніше ми писали, які рослини варто посадити на ділянці, де ріс часник або цибуля, щоб отримати щедрий врожай. 

Нагадаємо, ми повідомляли, які рослини ніколи не можна садити біля часнику на городі.

Також радимо дізнатися, яким добривом підживити солодкий перець в липні, щоб отримати щедрий врожай овочу.

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