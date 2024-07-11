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Посадіть ці рослини після часнику з цибулею, і ви будете найщасливішою людиною

11 липня 2024 00:03
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Що можна посадити після цибулі та часнику — список найкращих рослин
Щойно викопаний часник на городі. Фото: Decorexpro
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Липень — це час, коли всі дачники починають збирати врожай часнику і цибулі, намагаючись зробити так, щоб після них не було порожніх грядок. Якщо ви хочете зібрати врожай ще якихось культур, варто розуміти, що можна посадити там, де ріс часник з цибулею.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Що можна посадити на ділянках, де росла цибуля з часником

Огірки

Після часнику з цибулею можна посадити на городі огірки, але варто обирати саме ранньостиглі сорти. Якщо ви посієте саме такі сорти овоча, то вже до осіннього періоду зможете зібрати врожай і поласувати смачними хрумкими огірками.

Урожай огурцов на огороде
Врожай огірків на городі. Фото: Pixabay

Редька і редиска

Досвідчені дачники рекомендують садити ці овочі саме наприкінці другого літнього місяця. Якщо ви це зробите саме в цей період, у вас є великі шанси того, що ці овочі не будуть випускати стрілок.

Выращенная на огороде редиска
Вирощена на городі редиска. Фото: THe Home Depot

Зелень

Можете на грядці, де росла цибуля з часником, посадити і різноманітну зелень, яка точно дасть гарний врожай. Можете вирощувати в тому місці такі зелені культури, як:

  • Шпинат
  • Кріп
  • Кінза
  • Петрушка
  • Салат
  • Рукола
Обильный урожай петрушки на огороде
Рясний врожай петрушки на городі. Фото: Epic Gardening

Сидерати

Якщо після збору врожаю цибулі та часнику ви зрозуміли, що настав час покращити структуру ґрунту, можете посадити там сидерати. Йдеться про такі сидерати, як:

  • Фацелія
  • Горох
  • Жито
  • Гречка
  • Люцерна
  • Ріпак
Цветок люцерны в саду
Квітка люцерни в саду. Фото: Freepik

Горох та пекінська капуста

Бобова культура і овоч також підійдуть для посадки після цибулі та часнику і точно дадуть рясний врожай.

Выращенный горох на огороде
Вирощений горох на городі. Фото: Pinterest

Що не можна садити там, де ріс часник з цибулею

Якщо ви не хочете залишитися "біля розбитого корита", в жодному випадку не садіть після часнику і цибулі деякі рослини. Йдеться про:

  • Повторну посадку цибулі або часнику
  • Моркву
  • Буряк

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини можна посадити на городі в липні за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, що в жодному разі не можна садити біля кабачків на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна вирощувати біля часнику на городі. 

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