Що можна посадити після цибулі та часнику — список найкращих рослин

Щойно викопаний часник на городі. Фото: Decorexpro

Липень — це час, коли всі дачники починають збирати врожай часнику і цибулі, намагаючись зробити так, щоб після них не було порожніх грядок. Якщо ви хочете зібрати врожай ще якихось культур, варто розуміти, що можна посадити там, де ріс часник з цибулею.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Огірки

Після часнику з цибулею можна посадити на городі огірки, але варто обирати саме ранньостиглі сорти. Якщо ви посієте саме такі сорти овоча, то вже до осіннього періоду зможете зібрати врожай і поласувати смачними хрумкими огірками.

Врожай огірків на городі. Фото: Pixabay

Редька і редиска

Досвідчені дачники рекомендують садити ці овочі саме наприкінці другого літнього місяця. Якщо ви це зробите саме в цей період, у вас є великі шанси того, що ці овочі не будуть випускати стрілок.

Вирощена на городі редиска. Фото: THe Home Depot

Зелень

Можете на грядці, де росла цибуля з часником, посадити і різноманітну зелень, яка точно дасть гарний врожай. Можете вирощувати в тому місці такі зелені культури, як:

Шпинат

Кріп

Кінза

Петрушка

Салат

Рукола

Рясний врожай петрушки на городі. Фото: Epic Gardening

Сидерати

Якщо після збору врожаю цибулі та часнику ви зрозуміли, що настав час покращити структуру ґрунту, можете посадити там сидерати. Йдеться про такі сидерати, як:

Фацелія

Горох

Жито

Гречка

Люцерна

Ріпак

Квітка люцерни в саду. Фото: Freepik

Горох та пекінська капуста

Бобова культура і овоч також підійдуть для посадки після цибулі та часнику і точно дадуть рясний врожай.

Вирощений горох на городі. Фото: Pinterest

Що не можна садити там, де ріс часник з цибулею

Якщо ви не хочете залишитися "біля розбитого корита", в жодному випадку не садіть після часнику і цибулі деякі рослини. Йдеться про:

Повторну посадку цибулі або часнику

Моркву

Буряк

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини можна посадити на городі в липні за місячним календарем.

Раніше ми розповідали про те, що в жодному разі не можна садити біля кабачків на городі.

Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна вирощувати біля часнику на городі.