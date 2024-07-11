Що можна посадити після цибулі та часнику — список найкращих рослин

Посадіть ці рослини після часнику з цибулею, і ви будете найщасливішою людиною
Липень — це час, коли всі дачники починають збирати врожай часнику і цибулі, намагаючись зробити так, щоб після них не було порожніх грядок. Якщо ви хочете зібрати врожай ще якихось культур, варто розуміти, що можна посадити там, де ріс часник з цибулею.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Що можна посадити на ділянках, де росла цибуля з часником
Огірки
Після часнику з цибулею можна посадити на городі огірки, але варто обирати саме ранньостиглі сорти. Якщо ви посієте саме такі сорти овоча, то вже до осіннього періоду зможете зібрати врожай і поласувати смачними хрумкими огірками.
Редька і редиска
Досвідчені дачники рекомендують садити ці овочі саме наприкінці другого літнього місяця. Якщо ви це зробите саме в цей період, у вас є великі шанси того, що ці овочі не будуть випускати стрілок.
Зелень
Можете на грядці, де росла цибуля з часником, посадити і різноманітну зелень, яка точно дасть гарний врожай. Можете вирощувати в тому місці такі зелені культури, як:
- Шпинат
- Кріп
- Кінза
- Петрушка
- Салат
- Рукола
Сидерати
Якщо після збору врожаю цибулі та часнику ви зрозуміли, що настав час покращити структуру ґрунту, можете посадити там сидерати. Йдеться про такі сидерати, як:
- Фацелія
- Горох
- Жито
- Гречка
- Люцерна
- Ріпак
Горох та пекінська капуста
Бобова культура і овоч також підійдуть для посадки після цибулі та часнику і точно дадуть рясний врожай.
Що не можна садити там, де ріс часник з цибулею
Якщо ви не хочете залишитися "біля розбитого корита", в жодному випадку не садіть після часнику і цибулі деякі рослини. Йдеться про:
- Повторну посадку цибулі або часнику
- Моркву
- Буряк
Нагадаємо, ми писали про те, які рослини можна посадити на городі в липні за місячним календарем.
Раніше ми розповідали про те, що в жодному разі не можна садити біля кабачків на городі.
Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна вирощувати біля часнику на городі.
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