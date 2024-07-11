Что можно посадить после лука и чеснока — список самых лучших растений

Посадите эти растения после чеснока с луком, и вы будете самым счастливым человеком
Июль — это время, когда все дачники начинают собирать урожай чеснока и лука, стараясь сделать так, чтобы после них не было пустых грядок. Если вы хотите собрать урожай еще каких-то культур, следует понимать, что можно посадить там, где рос чеснок с луком.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Что можно посадить на участках, где рос лук с чесноком
Огурцы
После чеснока с луком можно посадить на огороде огурцы, но следует выбирать именно раннеспелые сорта. Если вы посеете именно такие сорта овоща, то уже к осеннему периоду сможете собрать урожай и полакомиться вкусными хрустящими огурцами.
Редька и редис
Опытные дачники рекомендуют сажать эти овощи именно в конце второго летнего месяца. Если вы это сделаете именно в этот период, у вас есть большие шансы на то, что эти овощи не будут выпускать стрелок.
Зелень
Можете на грядке, где рос лук с чесноком, посадить и разнообразную зелень, которая точно даст хороший урожай. Можете выращивать в том месте такие зеленые культуры, как:
- Шпинат
- Укроп
- Кинза
- Петрушка
- Салат
- Руккола
Сидераты
Если после сбора урожая лука и чеснока вы поняли, что пора улучшить структуру почвы, можете посадить там сидераты. Речь идет о таких сидератах, как:
- Фацелия
- Горох
- Рожь
- Гречка
- Люцерна
- Рапс
Горох и пекинская капуста
Бобовая культура и овощ также подойдут для посадки после лука и чеснока и точно дадут обильный урожай.
Что нельзя сажать там, где рос чеснок с луком
Если вы не хотите остаться "возле разбитого корыта", ни в коем случае не сажайте после чеснока и лука некоторые растения. Речь идет о:
- Повторной посадке лука или чеснока
- Моркови
- Свекле
Напомним, мы писали о том, какие растения можно посадить на огороде в июле по лунному календарю.
Раньше мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле кабачков в огороде.
Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя выращивать возле чеснока на огороде.
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