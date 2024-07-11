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Посадите эти растения после чеснока с луком, и вы будете самым счастливым человеком

11 июля 2024 00:03
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Что можно посадить после лука и чеснока — список самых лучших растений
Только выкопаный чеснок на огороде. Фото: Decorexpro
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Июль — это время, когда все дачники начинают собирать урожай чеснока и лука, стараясь сделать так, чтобы после них не было пустых грядок. Если вы хотите собрать урожай еще каких-то культур, следует понимать, что можно посадить там, где рос чеснок с луком.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Огурцы

После чеснока с луком можно посадить на огороде огурцы, но следует выбирать именно раннеспелые сорта. Если вы посеете именно такие сорта овоща, то уже к осеннему периоду сможете собрать урожай и полакомиться вкусными хрустящими огурцами.

Урожай огурцов на огороде
Урожай огурцов на огороде. Фото: Pixabay

Редька и редис

Опытные дачники рекомендуют сажать эти овощи именно в конце второго летнего месяца. Если вы это сделаете именно в этот период, у вас есть большие шансы на то, что эти овощи не будут выпускать стрелок.

Выращенная на огороде редиска
Выращенная на огороде редиска. Фото: THe Home Depot

Зелень

Можете на грядке, где рос лук с чесноком, посадить и разнообразную зелень, которая точно даст хороший урожай. Можете выращивать в том месте такие зеленые культуры, как:

  • Шпинат
  • Укроп
  • Кинза
  • Петрушка
  • Салат
  • Руккола
Обильный урожай петрушки на огороде
Обильный урожай петрушки на огороде. Фото: Epic Gardening

Сидераты

Если после сбора урожая лука и чеснока вы поняли, что пора улучшить структуру почвы, можете посадить там сидераты. Речь идет о таких сидератах, как:

  • Фацелия
  • Горох
  • Рожь
  • Гречка
  • Люцерна
  • Рапс
Цветок люцерны в саду
Цветок люцерны в саду. Фото: Freepik

Горох и пекинская капуста

Бобовая культура и овощ также подойдут для посадки после лука и чеснока и точно дадут обильный урожай.

Выращенный горох на огороде
Выращенный горох на огороде. Фото: Pinterest

Что нельзя сажать там, где рос чеснок с луком

Если вы не хотите остаться "возле разбитого корыта", ни в коем случае не сажайте после чеснока и лука некоторые растения. Речь идет о:

  • Повторной посадке лука или чеснока
  • Моркови
  • Свекле

Напомним, мы писали о том, какие растения можно посадить на огороде в июле по лунному календарю.

Раньше мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле кабачков в огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя выращивать возле чеснока на огороде.

растения огород лук чеснок

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