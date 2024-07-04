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Щоб головки часнику були розміром з кулак — чим підживити пряний овоч у липні

4 липня 2024 19:34
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко
Чим підживити часник у липні — рецепт добрива для небувалого врожаю
Городник тримає великі головки часнику. Фото: pinterest.com
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко

Часник — незамінний пряний овоч у багатьох українських стравах, а також важлива культура на городі. Кожен дачник та городник прагне виростити великі та люті головки. А щоб це дійсно вдалося, необхідно приділяти цій культурі увагу і, звичайно ж, не забувати про вчасне та якісне підживлення. 

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Чим підживити часник у липні, щоб головки виросли розміром з кулак, розповідаємо далі в матеріалі. 

Досвідчені садівники зазначають, вкрай важливо підживити часник саме у червні та липні, адже це період формування плодів. Це останній раз у сезоні, коли вноситься добриво. Саме від нього залежатиме майбутній врожай. 

Так, на початку липня важливо забезпечити пряний овоч фосфором та калієм — ці речовини є будівельними елементами й забезпечать нарощування маси.

 

Чим підживити часник у липні — рецепт добрива для небувалого врожаю
Жінка доглядає за часником на городі. Фото: istockphoto.com

Рецепт ідеального добрива для підживлення часнику у липні

Для початку беруть відстояну і прогріту на сонці воду. Для стандартної порції підгодівлі використовують 10 л рідини. У воді розбавляють по 20 г сульфату магнію, суперфосфату і сульфату калію.

У міжряддях роблять невеликі борозенки. На один погонний метр припадає по 1 літру підгодівлі.

 

Раніше ми розповідали, чим слід підживити цибулю в липні.

Нагадаємо, ми писали, яким добривом підживити солодкий перець в липні, щоб отримати щедрий врожай овочу.

Також радимо дізнатися, чим підгодувати капусту для формування зав’язі.

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