Чим підживити часник у липні — рецепт добрива для небувалого врожаю

Городник тримає великі головки часнику. Фото: pinterest.com

Часник — незамінний пряний овоч у багатьох українських стравах, а також важлива культура на городі. Кожен дачник та городник прагне виростити великі та люті головки. А щоб це дійсно вдалося, необхідно приділяти цій культурі увагу і, звичайно ж, не забувати про вчасне та якісне підживлення.

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Досвідчені садівники зазначають, вкрай важливо підживити часник саме у червні та липні, адже це період формування плодів. Це останній раз у сезоні, коли вноситься добриво. Саме від нього залежатиме майбутній врожай.

Так, на початку липня важливо забезпечити пряний овоч фосфором та калієм — ці речовини є будівельними елементами й забезпечать нарощування маси.

Жінка доглядає за часником на городі. Фото: istockphoto.com

Рецепт ідеального добрива для підживлення часнику у липні

Для початку беруть відстояну і прогріту на сонці воду. Для стандартної порції підгодівлі використовують 10 л рідини. У воді розбавляють по 20 г сульфату магнію, суперфосфату і сульфату калію.

У міжряддях роблять невеликі борозенки. На один погонний метр припадає по 1 літру підгодівлі.

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