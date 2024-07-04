Чем подкормить чеснок в июле – рецепт удобрения для небывалого урожая.

Чтобы головки чеснока были размером с кулак — чем подкормить пряный овощ в июле
Чеснок – незаменимый пряный овощ во многих украинских блюдах, а также важная культура на огороде. Каждый дачник и огородник стремится вырастить большие и яростные головки. А чтобы это действительно удалось, необходимо уделять этой культуре внимание и, конечно же, не забывать о своевременной и качественной подкормке.
Успех будущего урожая чеснока зависит от ухода, которым дачники окружают посадки в июне-июле.
В последних числах июня опытные огородники подкармливают чеснок одной подкормкой, обеспечивающей завидный урожай.
Подкормка в этот период крайне важна. Он является последним в сезоне и играет ключевую роль в том, что соберут дачники – гнилые или хилые плоды или мощные размером с кулак головки.
В период формирования плодов чеснок нуждается в фосфорно-калийной подкормке. Фосфор и калий являются теми же элементами, которые необходимы для наращивания массы.
Поэтому ловкие огородники вносят в последнюю неделю июня или в начале июля подкормку, которая обеспечит их отличным урожаем чеснока.
Для начала берут отстоянную и прогретую на солнце воду. Для стандартной порции прикормки используют 10 л жидкости. В воде разбавляют по 20 г сульфата магния, суперфосфата и сульфата калия.
В междурядьях делают небольшие бороздки. На один погонный метр приходится по 1 литру подкормки.
Раньше мы рассказывали, чем следует подкормить лук в июле.
Напомним, мы писали, каким удобрением подкормить сладкий перец в июле, чтобы получить обильный урожай овоща.
Также рекомендуем узнать, чем подкормить капусту для формирования завязи.
Читайте Новини.LIVE!