Чем подкормить чеснок в июле – рецепт удобрения для небывалого урожая.

Огородник держит большие головки чеснока. Фото: pinterest.com

Чеснок – незаменимый пряный овощ во многих украинских блюдах, а также важная культура на огороде. Каждый дачник и огородник стремится вырастить большие и яростные головки. А чтобы это действительно удалось, необходимо уделять этой культуре внимание и, конечно же, не забывать о своевременной и качественной подкормке.

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Успех будущего урожая чеснока зависит от ухода, которым дачники окружают посадки в июне-июле.

В последних числах июня опытные огородники подкармливают чеснок одной подкормкой, обеспечивающей завидный урожай.

Подкормка в этот период крайне важна. Он является последним в сезоне и играет ключевую роль в том, что соберут дачники – гнилые или хилые плоды или мощные размером с кулак головки.

В период формирования плодов чеснок нуждается в фосфорно-калийной подкормке. Фосфор и калий являются теми же элементами, которые необходимы для наращивания массы.

Поэтому ловкие огородники вносят в последнюю неделю июня или в начале июля подкормку, которая обеспечит их отличным урожаем чеснока.

Для начала берут отстоянную и прогретую на солнце воду. Для стандартной порции прикормки используют 10 л жидкости. В воде разбавляют по 20 г сульфата магния, суперфосфата и сульфата калия.

В междурядьях делают небольшие бороздки. На один погонный метр приходится по 1 литру подкормки.

Женщина ухаживает за чесноком на огороде. Фото: istockphoto.com

Раньше мы рассказывали, чем следует подкормить лук в июле.

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