Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Не удобрение, а "сыпучее золото": чем накормить чеснок, чтобы получить плоды-гиганты arrow

Не удобрение, а "сыпучее золото": чем накормить чеснок, чтобы получить плоды-гиганты

16 июля 2024 07:32
Анастасия Мироненко - Редактор
Чем подкормить чеснок для щедрого урожая — волшебный рецепт удобрения из трех составляющих
Фермер показывает урожай крупного чеснока. Фото: google.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Чеснок — одна из самых популярных культур на огороде в Украине. И это неудивительно, ведь этот пряный овощ незаменим при приготовлении многих блюд. Он насыщает пищу вкусом, делает ее пикантной, ароматной и придает остринки. Но чтобы вырастить качественный и большой урожай, огородникам необходимо как следует стараться. В частности, нельзя забывать о своевременной и правильной подкормке.

Опытные фермеры раскрыли секретный рецепт идеального удобрения для чеснока, благодаря которому плоды вырастут гигантскими. О нем читайте далее в статье.

Читайте также:

Удобрение, которое поможет повысить урожайность чеснока — волшебный рецепт из трех компонентов

Чтобы приготовить эффективную подкормку для чеснока, вам понадобится:

  • диатомит садовый (мелкая фракция) — 1 кг;
  • монофосфат калия — 5 ст. л. (45-50 г);
  • древесная зола — 5 стаканов (1 кг).

Этого количества хватит для подкормки двух грядок с чесноком.

Как приготовить смесь:

  1. Смешайте в ведре все компоненты;
  2. Увлажните грядки или дождитесь, когда пройдет обильный дождь;
  3. Равномерно рассыпьте приготовленную смесь между рядами чеснока.

 

Каким удобрением прикормить чеснок, чтобы собирать щедрый урожай гигантских плодов
Урожай чеснока в большой миске. Фото: depositphotos.com

Следует заметить, что каждый компонент этой смеси играет важную роль в питании растений:

  • улучшает структуру почвы, удерживает влагу и медленно отдает питательные вещества — садовый диатомит;
  • обеспечивает растения необходимыми элементами для роста и развития — монофосфат калия;
  • обеспечивает культуру калием и другими микроэлементами, способствующими укреплению растений и улучшению вкусовых качеств урожая — древесная зола.

Когда следует использовать это удобрение для чеснока

Такая подкормка особенно эффективна в середине сезона, когда растения активно формируют луковицы. Она поможет чесноку лучше противостоять болезням, увеличит размер луковиц и улучшит их хранение после сбора урожая.

 

Ранее мы писали, какие растения следует посадить на участке, где рос чеснок или лук, чтобы получить щедрый урожай.

Напомним, мы сообщали, какие растения никогда нельзя сажать у чеснока в огороде.

Также советуем узнать, каким удобрением подкормить сладкий перец в июле, чтобы получить большой урожай овоща.

овощи советы удобрения огород чеснок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля