Як поливати огірки на городі, щоб не втратити врожай — поради городникам

Жінка поливає огірки на городі. Фото: shutterstock.com

Огірки асоціюються у нас виключно зі свіжістю та соковитістю. Без цього зеленого овочу неможливо собі уявити літній сезон. Проте, для вирощування ця культура досить вибаглива й потребує не тільки особливої турботи, а й глибокого розуміння її потреб. Один із найважливіших аспектів, який варто враховувати, — це правильний підбір води для поливу.

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Поширена помилка при поливі огірків

Так, досить часто на всіляких форумах та й між розмовами дачників можна почути таку пораду — нагріти воду на сонці, а ввечері влаштувати огіркам теплий полив.

Проте, експерти запевняють, такі дії саме для цієї городньої культури є небажаними. Річ у тім, що нагріта вода до 25-27°C втрачає кисень. Але саме цей елемент потрібен огіркам для розвитку та для підтримки тургору листя.

Тож, якщо ми будемо поливати огірки такою водою, то рослина відчуватиме стрес, перестане як слід рости та розвиватися, затримається цвітіння та плодоношення. В результаті врожай буде втрачено.

Чоловік поливає огірки. Фото: depositphotos.com

Яка потрібна вода для поливу огірків

Як радять досвідчені городники, оптимальна температура води для поливу огірків — 20-22°C. Саме так огірки отримують потрібний їм кисень.

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