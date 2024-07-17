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Якою водою поливати огірки, щоб не втратити врожай — важлива порада дачникам

17 липня 2024 06:47
Анастасія Мироненко - Редактор
Як поливати огірки на городі, щоб не втратити врожай — поради городникам
Жінка поливає огірки на городі. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Огірки асоціюються у нас виключно зі свіжістю та соковитістю. Без цього зеленого овочу неможливо собі уявити літній сезон. Проте, для вирощування ця культура досить вибаглива й потребує не тільки особливої турботи, а й глибокого розуміння її потреб. Один із найважливіших аспектів, який варто враховувати, — це правильний підбір води для поливу.

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Якою водою поливати огірки, щоб не втратити врожай, а примножити його, розповідаємо далі у нашому матеріалі.

Поширена помилка при поливі огірків 

Так, досить часто на всіляких форумах та й між розмовами дачників можна почути таку пораду — нагріти воду на сонці, а ввечері влаштувати огіркам теплий полив. 

Проте, експерти запевняють, такі дії саме для цієї городньої культури є небажаними. Річ у тім, що нагріта вода до 25-27°C втрачає кисень. Але саме цей елемент потрібен огіркам для розвитку та для підтримки тургору листя.

Тож, якщо ми будемо поливати огірки такою водою, то рослина відчуватиме стрес, перестане як слід рости та розвиватися, затримається цвітіння та плодоношення. В результаті врожай буде втрачено. 

 

Як поливати огірки на городі, щоб не втратити врожай — поради городникам
Чоловік поливає огірки. Фото: depositphotos.com

Яка потрібна вода для поливу огірків

Як радять досвідчені городники, оптимальна температура води для поливу огірків — 20-22°C. Саме так огірки отримують потрібний їм кисень.

 

Раніше ми писали, що досвідчені фермери розкрили секретний рецепт ідеального добрива для часнику.

Нагадаємо, ми розповідали, яким добривом підживити солодкий перець в липні, щоб отримати щедрий врожай овочу.

Також радимо вам дізнатися, як правильно поливати город у спеку, щоб не нашкодити рослинам.

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