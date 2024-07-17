Как поливать огурцы на огороде, чтобы не потерять урожай.

Женщина поливает огурцы на огороде. Фото: shutterstock.com

Огурцы ассоциируются у нас исключительно со свежестью и сочностью. Без этого зеленого овоща невозможно себе представить летний сезон. Однако для выращивания эта культура достаточно требовательна и нуждается не только в особой заботе, но и глубоком понимании ее потребностей. Один из важнейших аспектов, который следует учитывать, это правильный подбор воды для полива.

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Распространенная ошибка при поливе огурцов

Так, довольно часто на всевозможных форумах и между разговорами дачников можно услышать такой совет — нагреть воду на солнце, а вечером устроить огурцам теплый полив.

Однако, эксперты уверяют, такие действия именно для этой огородной культуры нежелательны. Дело в том, что нагретая вода до 25-27°C теряет кислород. Но именно этот элемент нужен огурцам для развития и поддержки тургора листьев.

Итак, если мы будем поливать огурцы такой водой, то растение будет испытывать стресс, перестанет как следует расти и развиваться, задержится цветение и плодоношение. В результате урожай будет потерян.

Мужчина поливает огурцы. Фото: depositphotos.com

Какая нужна вода для полива огурцов

Как советуют опытные огородники, оптимальная температура воды для полива огурцов — 20-22°C. Именно так огурцы получают нужный им кислород.

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