Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Какой водой поливать огурцы, чтобы не потерять урожай — важный совет дачникам arrow

Какой водой поливать огурцы, чтобы не потерять урожай — важный совет дачникам

17 июля 2024 06:47
Анастасия Мироненко - Редактор
Как поливать огурцы на огороде, чтобы не потерять урожай ​— советы огородникам
Женщина поливает огурцы на огороде. Фото: shutterstock.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Огурцы ассоциируются у нас исключительно со свежестью и сочностью. Без этого зеленого овоща невозможно себе представить летний сезон. Однако для выращивания эта культура достаточно требовательна и нуждается не только в особой заботе, но и глубоком понимании ее потребностей. Один из важнейших аспектов, который следует учитывать, это правильный подбор воды для полива.

Читайте также:

Какой водой поливать огурцы, чтобы не потерять урожай, а приумножить его, рассказываем далее в нашем материале.

Распространенная ошибка при поливе огурцов

Так, довольно часто на всевозможных форумах и между разговорами дачников можно услышать такой совет — нагреть воду на солнце, а вечером устроить огурцам теплый полив.

Однако, эксперты уверяют, такие действия именно для этой огородной культуры нежелательны. Дело в том, что нагретая вода до 25-27°C теряет кислород. Но именно этот элемент нужен огурцам для развития и поддержки тургора листьев.

Итак, если мы будем поливать огурцы такой водой, то растение будет испытывать стресс, перестанет как следует расти и развиваться, задержится цветение и плодоношение. В результате урожай будет потерян.

 

Как поливать огурцы на огороде, чтобы не потерять урожай.
Мужчина поливает огурцы. Фото: depositphotos.com

Какая нужна вода для полива огурцов

Как советуют опытные огородники, оптимальная температура воды для полива огурцов — 20-22°C. Именно так огурцы получают нужный им кислород.

 

Ранее мы писали, что опытные фермеры раскрыли секретный рецепт идеального удобрения для чеснока.

Напомним, мы рассказывали, каким удобрением подкормить сладкий перец в июле, чтобы получить большой урожай овоща.

Также советуем вам узнать, как правильно поливать огород в жару, чтобы не навредить растениям.

овощи вода советы огород огурцы полив

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля