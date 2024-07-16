Як і навіщо підв'язувати огірки на городі — поради дачникам

Літня жінка, яка підв'язує огірки. Фото: Freepik

Огірки вважаються дуже вибагливими до кількості світла, адже гарно ростуть вони саме під постійним сонцем. Якщо на городі мало огірків, це означає, що їм не вистачає світла, а тому їх необхідно підв’язати, але робити це потрібно правильно.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Для чого підв’язувати огірки

Огірки необхідно підв’язувати для того, щоб забезпечити їм багато сонячного світла. До того ж, так на овочах будуть з’являтися довгі пагони, а тому — буде кращий урожай. Якщо рослина постраждає від вірусної хвороби, можна буде просто відділити уражену частину.

Підв’язавши огірки, можна буде зекономити місце на городі, адже пагони ростимуть у вертикальному напрямку, і буде зручніше збирати врожай, адже ви краще бачитимете плоди.

Процес підв'язування огірків на городі. Фото: Alamy

Як правильно треба підв’язувати огірки

Горизонтальний метод

Зарийте дві металеві труби заввишки півтора-два метри на початку та вкінці грядки, створивши опори для рослини. На них натягніть мотузки або садовий шпагат у декілька ярусів. Потім візьміть спеціальний степлер зі скобами всередині та прикріпіть пагони донизу.

Горизонтальний метод підв'язування огірків. Фото: Pinterest

Вертикальний метод

Встановіть опору у вигляді букви "П" — вбийте два стовпчики і між ними натягніть дріт або мотузку. До горизонтальної частини прикріпіть таку кількість мотузок, скільки у вас кущів в одному рядку. Другий кінець мотузки також прикріпіть до стебла.

Вертикальне підв'язування огірків на городі. Фото: Pinterest

Змішаний метод

Зарийте металеву трубу або брус у центрі, а декілька розмістіть по периметру кола. Останні прикріпіть до центральної опори у формі конуса та обтяніть корпус сіткою або шпагатом.

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