Як і навіщо підв'язувати огірки на городі — поради дачникам

Як правильно підв'язувати огірки на городі, що покращити врожай — поради
Огірки вважаються дуже вибагливими до кількості світла, адже гарно ростуть вони саме під постійним сонцем. Якщо на городі мало огірків, це означає, що їм не вистачає світла, а тому їх необхідно підв’язати, але робити це потрібно правильно.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Для чого підв’язувати огірки
Огірки необхідно підв’язувати для того, щоб забезпечити їм багато сонячного світла. До того ж, так на овочах будуть з’являтися довгі пагони, а тому — буде кращий урожай. Якщо рослина постраждає від вірусної хвороби, можна буде просто відділити уражену частину.
Підв’язавши огірки, можна буде зекономити місце на городі, адже пагони ростимуть у вертикальному напрямку, і буде зручніше збирати врожай, адже ви краще бачитимете плоди.
Як правильно треба підв’язувати огірки
Горизонтальний метод
Зарийте дві металеві труби заввишки півтора-два метри на початку та вкінці грядки, створивши опори для рослини. На них натягніть мотузки або садовий шпагат у декілька ярусів. Потім візьміть спеціальний степлер зі скобами всередині та прикріпіть пагони донизу.
Вертикальний метод
Встановіть опору у вигляді букви "П" — вбийте два стовпчики і між ними натягніть дріт або мотузку. До горизонтальної частини прикріпіть таку кількість мотузок, скільки у вас кущів в одному рядку. Другий кінець мотузки також прикріпіть до стебла.
Змішаний метод
Зарийте металеву трубу або брус у центрі, а декілька розмістіть по периметру кола. Останні прикріпіть до центральної опори у формі конуса та обтяніть корпус сіткою або шпагатом.
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