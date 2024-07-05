Чому огірки хворіють на пероноспороз — як позбутися жовтих плям на овочах, поради дачникам

Ознаки пероноспорозу на листі огірків. Фото: скриншот з YouTube

Інколи навіть досвідчені дачники помічають на своїх городніх рослинах певні недоліки, які часто свідчать про наявність тієї чи іншої хвороби. Наприклад, якщо листя огірків покриваються жовтими плямами, це вказує на пероноспороз, який терміново потрібно лікувати.

Про те, як вилікувати огірки від цієї хвороби, розповідають на каналі "Наша дача!" в YouTube.

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Що таке пероноспороз на огірках

Пероноспороз — це доволі серйозне захворювання, адже воно здатне вражати всю рослину, а вилікувати його дуже важко. При цьому, гриб, який провокує розвиток цього захворювання, здатний витримувати морозні дні, а у спеку починає розповсюджуватися за допомогою повітря на велику дистанцію.

Городник наголошує, що про наявність пероноспорозу свідчать плями жовтого кольору на огірковому листі, розмір яких згодом збільшується до масштабів всієї поверхні листка. До того ж, такі ознаки можуть вражати і нижній бік листка, тому слід терміново позбавлятися цієї проблеми, щойно ви її помітили.

Ознаки пероноспорозу на листі огірків. Фото: скриншот з YouTube

Як вилікувати огірки від пероноспорозу

Дачник радить під час дозрівання плодів скористатися такими препаратами, як "Триходермін М" і "Планріз М", у комбінації. За його словами, цими препаратами варто обробляти овоч тоді, коли надворі 24-30 градусів тепла. Також він радить додавати до препаратів прилипач, щоб дія була ефективнішою.

Дієві препарати для обробки огірків від пероноспорозу. Фото: скриншот з YouTube

Та перш, ніж обробляти рослину від цього серйозного захворювання, зберіть врожай огірків. Також особливу увагу приділіть саме нижньому листю огірків, адже саме там розташований розсадник пероноспорозу.

Приготування суміші для обробки огірків. Фото: скриншот з YouTube

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