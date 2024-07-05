Почему огурцы болеют пероноспорозом — как избавиться от желтых пятен на овощах, советы дачникам

Признаки пероноспороза на листьях огурцов. Фото: скриншот с YouTube

Иногда даже опытные дачники замечают на своих огородных растениях определенные недостатки, которые часто свидетельствуют о наличии той или иной болезни. К примеру, если листья огурцов покрываются желтыми пятнами, это указывает на пероноспороз, который срочно нужно лечить.

О том, как вылечить огурцы от этой болезни, рассказывают на канале "Наша дача!" в YouTube.

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Что такое пероноспороз на огурцах

Пероноспороз — это довольно серьезное заболевание, ведь оно способно поражать все растение, а вылечить его очень тяжело. При этом, гриб, провоцирующий развитие этого заболевания, способен выдерживать морозные дни, а в жару начинает распространяться с помощью воздуха на большую дистанцию.

Огородник отмечает, что о наличии пероноспороза свидетельствуют пятна желтого цвета на огуречном листе, размер которых впоследствии увеличивается до масштабов всей поверхности листа. К тому же, такие признаки могут поражать и нижнюю сторону листа, поэтому следует срочно избавляться от этой проблемы, как только вы ее заметили.

Признаки пероноспороза на листьях огурцов. Фото: скриншот с YouTube

Как вылечить огурцы от пероноспороза

Дачник советует при созревании плодов воспользоваться такими препаратами, как "Триходермин М" и "Планриз М", в комбинации. По его словам, этими препаратами следует обрабатывать овощ тогда, когда на улице 24-30 градусов тепла. Также он советует добавлять к препаратам прилипатель, чтобы действие было более эффективным.

Действующие препараты для обработки огурцов от пероноспороза. Фото: скриншот с YouTube

Но прежде, чем обрабатывать растение от этого серьезного заболевания, соберите урожай огурцов. Также особое внимание уделите именно нижним листьям огурцов, ведь именно там расположен рассадник пероноспороза.

Приготовление смеси для обработки огурцов. Фото: скриншот с YouTube

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