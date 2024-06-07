Як правильно вирощувати огірки під плівкою — поради для городників

Як садити огірки під плівкою, щоб вони дали урожай — секрети для дачників
Вирощування огірків під плівкою — це найкращий метод для цього овоча, адже так можна не тільки зекономити сили та час, а й зібрати великий урожай. Але щоб виростити великі та смачні огірки, варто знати, як їх правильно вирощувати таким способом.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Як правильно виростити огірки під плівкою
Підготовка матеріалу для вирощування
Експерти стверджують, що сіяти краще не свіже насіння, а те, яке декілька років лежало в теплі. Та за три-чотири тижні до початку посадки насіння варто загартувати, тобто, спочатку покласти їх у холодильник на одну добу, а потім перемістити їх в теплі умови.
Вже перед самою посадкою замочіть насіння в теплій воді, додавши туди марганцівку, щоб захистити його від гнильних вірусів.
Підготовка ділянки для посіву насіння
Якщо ви не хочете, щоб ваші огірки захворіли, в жодному разі не садіть їх біля таких рослин, як:
- Гарбуз
- Патисони
- Кабачки
Ділянку варто обирати ту, де немає вітру, обирати хороший ґрунт і рівний рельєф. Посипте грядку перегноєм, гноєм і прілою соломою, після чого посипте її землею, щоб ґрунт був у теплі весь час гниття. Якщо ви не маєте хорошої землі, підживіть її компостом або коров’яком, а потім накрийте плівкою.
Створення грядки на відкритому ґрунті
Після того, як ви підготували грядку, визначте, де саме на плівці ростимуть ваші рослини, потім зробіть на ній прорізи у формі хрестів і покладіть у них по дві насінини на глибину десь у два сантиметри. Коли ви побачили перші сходи, обріжте слабкий паросток, вивівши назовні більш сильний.
В результаті огіркові паростки виходять на зовнішній бік плівки і дають багато смачних плодів.
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