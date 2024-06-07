Як правильно вирощувати огірки під плівкою — поради для городників

Чоловік, який тримає врожай огірків. Фото: Freepik

Вирощування огірків під плівкою — це найкращий метод для цього овоча, адже так можна не тільки зекономити сили та час, а й зібрати великий урожай. Але щоб виростити великі та смачні огірки, варто знати, як їх правильно вирощувати таким способом.

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Як правильно виростити огірки під плівкою

Підготовка матеріалу для вирощування

Експерти стверджують, що сіяти краще не свіже насіння, а те, яке декілька років лежало в теплі. Та за три-чотири тижні до початку посадки насіння варто загартувати, тобто, спочатку покласти їх у холодильник на одну добу, а потім перемістити їх в теплі умови.

Вже перед самою посадкою замочіть насіння в теплій воді, додавши туди марганцівку, щоб захистити його від гнильних вірусів.

Викладене насіння огірків. Фото: Decorexpro

Підготовка ділянки для посіву насіння

Якщо ви не хочете, щоб ваші огірки захворіли, в жодному разі не садіть їх біля таких рослин, як:

Гарбуз

Патисони

Кабачки

Ділянку варто обирати ту, де немає вітру, обирати хороший ґрунт і рівний рельєф. Посипте грядку перегноєм, гноєм і прілою соломою, після чого посипте її землею, щоб ґрунт був у теплі весь час гниття. Якщо ви не маєте хорошої землі, підживіть її компостом або коров’яком, а потім накрийте плівкою.

Створення грядки на відкритому ґрунті

Після того, як ви підготували грядку, визначте, де саме на плівці ростимуть ваші рослини, потім зробіть на ній прорізи у формі хрестів і покладіть у них по дві насінини на глибину десь у два сантиметри. Коли ви побачили перші сходи, обріжте слабкий паросток, вивівши назовні більш сильний.

Вирощені огірки під плівкою. Фото: Decorexpro

В результаті огіркові паростки виходять на зовнішній бік плівки і дають багато смачних плодів.

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