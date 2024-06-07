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Как сажать огурцы под пленкой, чтобы они дали урожай — секреты для дачников

7 июня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно выращивать огурцы под пленкой — советы для огородников
Мужчина, держащий урожай огурцов. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Выращивание огурцов под пленкой — это самый лучший метод для этого овоща, ведь можно не только сэкономить силы и время, но и собрать большой урожай. Но чтобы вырастить большие и вкусные огурцы, следует знать, как их правильно выращивать таким способом.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Как правильно вырастить огурцы под пленкой

Подготовка материала для выращивания

Эксперты утверждают, что сеять лучше не свежие семена, а те, которые несколько лет лежали в тепле. Но за три-четыре недели до начала посадки семена следует закалить, то есть, сначала положить их в холодильник на сутки, а затем переместить их в теплые условия.

Уже перед самой посадкой замочите семена в теплой воде, добавив туда марганцовку, чтобы защитить их от гнилостных вирусов.

Выложенное семя огурцов
Выложенные семена огурцов. Фото: Decorexpro

Подготовка участка для посева семян

Если вы не хотите, чтобы ваши огурцы заболели, ни в коем случае не сажайте их возле таких растений, как:

  • Тыква
  • Патисоны
  • Кабачки

Участок следует выбирать тот, где нет ветра, выбирать хорошую почву и ровный рельеф. Посыпьте грядку перегноем, гноем и прелой соломой, после чего посыпьте ее землей, чтобы почва была в тепле все время гниения. Если у вас нет хорошей земли, подживите ее компостом или коровяком, а затем накройте пленкой.

Создание грядки на открытой почве

После того, как вы подготовили грядку, определите, где именно на пленке будут расти ваши растения, затем сделайте на ней прорези в форме крестов и положите в них по два семена на глубину где-то в два сантиметра. Когда вы увидели первые всходы, обрежьте слабый росток, выведя наружу более сильный.

Выращенные огурцы под пленкой
Выращенные огурцы под пленкой. Фото: Decorexpro

В результате огуречные ростки выходят на наружную сторону пленки и дают много вкусных плодов.

Напомним, мы писали о том, в какой период и как лучше сеять огурцы на рассаду в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, на каком расстоянии следует сажать огурцы на огороде.

Также мы сообщали о том, что положить в лунки при посадке огурцов в огороде.

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