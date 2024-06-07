Как правильно выращивать огурцы под пленкой — советы для огородников

Как сажать огурцы под пленкой, чтобы они дали урожай — секреты для дачников
Выращивание огурцов под пленкой — это самый лучший метод для этого овоща, ведь можно не только сэкономить силы и время, но и собрать большой урожай. Но чтобы вырастить большие и вкусные огурцы, следует знать, как их правильно выращивать таким способом.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Как правильно вырастить огурцы под пленкой
Подготовка материала для выращивания
Эксперты утверждают, что сеять лучше не свежие семена, а те, которые несколько лет лежали в тепле. Но за три-четыре недели до начала посадки семена следует закалить, то есть, сначала положить их в холодильник на сутки, а затем переместить их в теплые условия.
Уже перед самой посадкой замочите семена в теплой воде, добавив туда марганцовку, чтобы защитить их от гнилостных вирусов.
Подготовка участка для посева семян
Если вы не хотите, чтобы ваши огурцы заболели, ни в коем случае не сажайте их возле таких растений, как:
- Тыква
- Патисоны
- Кабачки
Участок следует выбирать тот, где нет ветра, выбирать хорошую почву и ровный рельеф. Посыпьте грядку перегноем, гноем и прелой соломой, после чего посыпьте ее землей, чтобы почва была в тепле все время гниения. Если у вас нет хорошей земли, подживите ее компостом или коровяком, а затем накройте пленкой.
Создание грядки на открытой почве
После того, как вы подготовили грядку, определите, где именно на пленке будут расти ваши растения, затем сделайте на ней прорези в форме крестов и положите в них по два семена на глубину где-то в два сантиметра. Когда вы увидели первые всходы, обрежьте слабый росток, выведя наружу более сильный.
В результате огуречные ростки выходят на наружную сторону пленки и дают много вкусных плодов.
Напомним, мы писали о том, в какой период и как лучше сеять огурцы на рассаду в 2024 году.
Раньше мы рассказывали о том, на каком расстоянии следует сажать огурцы на огороде.
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