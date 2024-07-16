Как и зачем подвязывать огурцы на огороде — советы дачникам

Пожилая женщина, подвязывающая огурцы. Фото: Freepik

Огурцы считаются очень требовательными к количеству света, ведь хорошо растут они под постоянным солнцем. Если на огороде мало огурцов, это значит, что им не хватает света, поэтому их необходимо подвязать, но делать это нужно правильно.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Зачем подвязывать огурцы

Огурцы нужно подвязывать для того, чтоб обеспечить им много солнечного света. К тому же, так на овощах будут появляться длинные побеги, а потому будет лучший урожай. Если растение пострадает от вирусной болезни, можно просто отделить пораженную часть.

Подвязав огурцы, можно будет сэкономить место на огороде, ведь побеги будут расти в вертикальном направлении, и будет удобнее собирать урожай, ведь вы будете лучше видеть плоды.

Процесс подвязывания огурцов на огороде. Фото: Alamy

Как правильно нужно подвязывать огурцы

Горизонтальный метод

Заройте две металлические трубы высотой полтора-два метра в начале и конце грядки, создав опоры для растения. На них натяните веревки или садовый шпагат в несколько ярусов. Затем возьмите специальный степлер со скобами внутри и прикрепите побеги книзу.

Горизонтальный способ подвязывания огурцов. Фото: Pinterest

Вертикальный метод

Установите опору в виде буквы "П" — вбейте два столбика и между ними натяните проволоку или веревку. К горизонтальной части прикрепите такое количество веревок, сколько у вас кустов в одном ряде. Второй конец веревки также прикрепите к стеблю.

Вертикальное подвязывание огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Смешанный метод

Заройте металлическую трубу или брус в центре, а несколько разместите по периметру круга. Последние прикрепите к центральной опоре в форме конуса и обтяните корпус сеткой или шпагатом.

Напомним, мы писали о том, почему увядают листья огурцов и как спасти урожай в жару.

Раньше мы рассказывали о том, почему на листьях огурцов появляются желтые пятна и как это исправить.

Также мы сообщали о том, почему сохнут листья огурцов и как эффективно спасти урожай овоща.