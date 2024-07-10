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Найкращий сорт огірків для посадки в теплиці — плоди будуть найсоковитішими

10 липня 2024 00:03
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Який сорт огірків посадити в теплиці — поради для дачників
Чоловік, який збирає врожай огірків. Фото: Freepik
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

При посадці огірків дуже важливо враховувати те, який сорт потрібно обрати, щоб мати рясний врожай цього овоча на своєму городі. Якщо ви є власником або власницею теплиці і збираєтеся вирощувати огірки саме там, вам варто знати, який сорт краще купувати для такого місця посадки.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Коли ви обираєте, який сорт того чи іншого овоча є найкращим, звертайте увагу на той, який точно дасть великий врожай. Те ж саме стосується і огірків, які необхідно правильно вирощувати, щоб потім зібрати величезний врожай на заздрість сусідів.

Выращенные на огороде огурцы
Вирощені на городі огірки. Фото: Pinterest

Який сорт огірків підходить для теплиці

Арктика 

Це гібридний сорт, який не піддається впливу таких шкідників і хвороб, як:

  • Борошниста роса
  • Тютюнова мозаїка
  • Павутинний кліщ
  • Попелиця

Такий сорт огірків можна садити як у відкритому ґрунті, так і в теплицях, а його плоди виростають м’якими, смачними і яскраво-зеленими.

Беттіна

Цей сорт вважається доволі стійким і вміє запилювати самого себе. А ще овочі цього сорту не бояться поганого освітлення і зниження температури повітря. Ще сорт "Беттіна" не боїться таких захворювань, як:

  • Кладоспоріоз
  • Пероноспороз
  • Борошниста роса

Директор 

Цей сорт вважається невибагливим і геть не боїться захворювань і шкідників, а його плоди виростають соковитими і не мають всередині порожнечі. До того ж, його можна використовувати для транспортування, маринування і засолювання.

Кураж

Досвідчені садівники наголошують, що цей сорт є раннім і здатний запилювати самого себе. До того ж, огірки з нього виходять хрусткими і солодкими, не бояться захворювань і виростають довгими.

Доломіт

Огірки цього сорту виростають хрусткими і солодкими, а також не бояться ані вірусів, ані кладоспоріозу.

Нагадаємо, ми писали про те, чому на огірках сохне листя і як побороти цю проблему. 

Раніше ми розповідали про те, як ефективно захистити огірки на городі від шкідників. 

Також ми повідомляли про те, якими добривами варто підживити огірки на городі в липні.

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