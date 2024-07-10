Какой сорт огурцов посадить в теплице – советы для дачников

Лучший сорт огурцов для посадки в теплице – плоды будут самыми сочными.
При посадке огурцов очень важно учитывать то, какой сорт нужно выбрать, чтобы обильный урожай этого овоща на своем огороде. Если вы являетесь владельцем или владелицей теплицы и собираетесь выращивать огурцы именно там, вам следует знать, какой сорт лучше покупать для такого места посадки.
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Когда вы выбираете, какой сорт того или иного овоща самый лучший, обращайте внимание на тот, который точно даст большой урожай. То же касается и огурцов, которые необходимо правильно выращивать, чтобы потом собрать огромный урожай на зависть соседей.
Какой сорт огурцов подходит для теплицы
Арктика
Это гибридный сорт, который не подвергается влиянию таких вредителей и болезней, как:
- Мучнистая роса
- Табачная мозаика
- Паутинный клещ
- Тля
Такой сорт огурцов можно сажать как в открытом грунте, так и в теплицах, а плоды его вырастают мягкими, вкусными и ярко-зелеными.
Беттина
Этот сорт считается достаточно устойчивым и умеет опылять самого себя. А еще овощи этого сорта не боятся плохого освещения и понижения температуры воздуха. Еще сорт "Беттина" не боится таких заболеваний, как:
- Кладоспориоз
- Пероноспороз
- Мучнистая роса
Директор
Этот сорт считается неприхотливым и не боится заболеваний и вредителей, а его плоды вырастают сочными и не имеют внутри пустоты. К тому же его можно использовать для транспортировки, маринования и засолки.
Кураж
Опытные садоводы подчеркивают, что этот сорт ранний и способен опылять самого себя. К тому же огурцы из него получаются хрустящими и сладкими, не боятся заболеваний и вырастают длинными.
Доломит
Огурцы этого сорта произрастают хрустящими и сладкими, а также не боятся ни вирусов, ни кладоспориоза.
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