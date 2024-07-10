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Лучший сорт огурцов для посадки в теплице – плоды будут самыми сочными.

10 июля 2024 00:03
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Какой сорт огурцов посадить в теплице – советы для дачников
Человек, собирающий урожай огурцов. Фото: Freepik
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

При посадке огурцов очень важно учитывать то, какой сорт нужно выбрать, чтобы обильный урожай этого овоща на своем огороде. Если вы являетесь владельцем или владелицей теплицы и собираетесь выращивать огурцы именно там, вам следует знать, какой сорт лучше покупать для такого места посадки.

Новости.LIVE делится советами для огородников.

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Когда вы выбираете, какой сорт того или иного овоща самый лучший, обращайте внимание на тот, который точно даст большой урожай. То же касается и огурцов, которые необходимо правильно выращивать, чтобы потом собрать огромный урожай на зависть соседей.

Выращенные на огороде огурцы
Выращенные на огороде огурцы. Фото: Pinterest

Какой сорт огурцов подходит для теплицы

Арктика

Это гибридный сорт, который не подвергается влиянию таких вредителей и болезней, как:

  • Мучнистая роса
  • Табачная мозаика
  • Паутинный клещ
  • Тля

Такой сорт огурцов можно сажать как в открытом грунте, так и в теплицах, а плоды его вырастают мягкими, вкусными и ярко-зелеными.

Беттина

Этот сорт считается достаточно устойчивым и умеет опылять самого себя. А еще овощи этого сорта не боятся плохого освещения и понижения температуры воздуха. Еще сорт "Беттина" не боится таких заболеваний, как:

  • Кладоспориоз
  • Пероноспороз
  • Мучнистая роса

Директор

Этот сорт считается неприхотливым и не боится заболеваний и вредителей, а его плоды вырастают сочными и не имеют внутри пустоты. К тому же его можно использовать для транспортировки, маринования и засолки.

Кураж

Опытные садоводы подчеркивают, что этот сорт ранний и способен опылять самого себя. К тому же огурцы из него получаются хрустящими и сладкими, не боятся заболеваний и вырастают длинными.

Доломит

Огурцы этого сорта произрастают хрустящими и сладкими, а также не боятся ни вирусов, ни кладоспориоза.

Напомним, мы писали о том, почему на огурцах сохнут листья и как побороть эту проблему.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно оградить огороды на огороде от вредителей.

Также мы сообщали о том, какими удобрениями следует подкормить огурцы на огороде в июле.

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