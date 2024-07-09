Чому на огірках в'яне листя — як за 2 години врятувати врожай у спеку

Зів'яле листя огірків на городі. Фото: скриншот з YouTube

Кожен дачник має на своєму городі багато різних культур, зокрема, огірки, які інколи можуть дещо "вередувати" у спекотні дні. Якщо ви побачили на рослині зів’яле листя, це означає, що вона постраждала від високої температури повітря, тому її слід терміново рятувати.

Про те, як допомогти огіркам у спеку, розповіли на каналі "Корисне TV" в YouTube.

Читайте також:

Влітку дуже часто можна побачити зіпсовані рослини на городі, які страждають при потраплянні сонячних променів. Таку ж саму проблему можна помітити інколи і на огірках, в яких від спеки в’яне листя. Дачник із досвідом поділився своїми порадами і розповів, як врятувати врожай влітку.

Зів'яле листя огірків. Фото: скриншот з YouTube

Чому в’януть огірки влітку

За словами дачника, однією з причин в’ялого листя на огірках може бути таке страшне захворювання, як фузаріоз. Ця хвороба вражає огірки у той момент, коли вони тільки починають давати плоди. Тут їх врятують лише системні фунгіциди.

Автор відео наголошує, що нев’яле верхнє і, навпаки, зів’яла решта листя свідчить про вплив серйозної спеки на огірків. За словами дачника, захворювання починається з верхньої частини рослини, не торкаючись нижнього листя.

Як врятувати зів’яле листя огірків

Якщо листя на ваших огірках зів’яло через високу температуру повітря, насамперед, полийте їх. Річ у тому, що в них недостатній рівень вологи, а ґрунт перегрівся на сонці.

Однак городник зазначає, що поливати культуру слід виключно теплою водою, уникаючи холодної, яка може спровокувати розвиток хвороб коріння і навіть вбити рослину. Під кожну зів’ялу рослину огірків слід лити по два-три літри води. Це допоможе вже за дві години врятувати зів’яле листя.

Правильний процес поливу огірків. Фото: скриншот з YouTube

До того ж можна поставити над овочем навіс зі спеціальної сітки, яка врятує його від сонця.

Спеціальна сітка проти сонця над огірками. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, чому листя огірків покривається жовтими плямами і як це виправити.

Раніше ми розповідали про те, чому на огірках сохне листя і як врятувати рослину.

Також ми повідомляли про те, як правильно садити огірки під плівкою на городі.