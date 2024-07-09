Почему на огурцах увядают листья — как за 2 часа спасти урожай в жару

Увядшие листья огурцов на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Каждый дачник имеет на своем огороде много разных культур, в частности, огурцы, которые иногда могут несколько "капризничать" в жаркие дни. Если вы увидели на растении увядшие листья, это значит, что оно пострадало от высокой температуры воздуха, поэтому его следует срочно спасать.

О том, как помочь огурцам в жару, рассказали на канале "Корисне TV" в YouTube.

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Летом очень часто можно увидеть испорченные растения на огороде, которые страдают при попадании солнечных лучей. Такую же проблему можно заметить иногда и на огурцах, у которых от жары увядают листья. Дачник с опытом поделился советами и рассказал, как спасти урожай летом.

Увядшие листья огурцов. Фото: скриншот с YouTube

Почему вянут огурцы летом

По словам дачника, одной из причин дряблых листьев на огурцах может быть такое страшное заболевание, как фузариоз. Эта болезнь поражает огурцы в тот момент, когда они только начинают приносить плоды. Здесь их спасут только системные фунгициды.

Автор видео подчеркивает, что неувядающие верхние и, наоборот, увядшее остальные листья свидетельствует о влиянии серьезной жары на огурцов. По словам дачника, заболевание начинается с верхней части растения, не касаясь нижних листьев.

Как спасти увядшие листья огурцов

Если листья на ваших огурцах увядли из-за высокой температуры воздуха, прежде всего, полейте их. Дело в том, что у них недостаточный уровень влаги, а почва перегрелась на солнце.

Однако огородник отмечает, что поливать культуру следует исключительно теплой водой, избегая холодной, которая может спровоцировать развитие болезней корней и даже убить растение. Под каждое увядшее растение огурцов следует лить по два-три литра воды. Это поможет уже через два часа спасти увядшие листья.

Правильный процесс полива огурцов. Фото: скриншот с YouTube

К тому же можно поставить над овощем навес из специальной сетки, которая спасет его от солнца.

Специальная сетка против солнца над огурцами. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, почему листья огурцов покрываются желтыми пятнами и как это исправить.

Раньше мы рассказывали о том, почему на огурцах сохнут листья и как спасти растение.

Также мы сообщали о том, как правильно сажать огурцы под пленкой на огороде.