Чем подкормить огурцы, чтобы не было пустоцвета — лучшее копеечное удобрение

Щедрый урожай огурцов на огороде. Фото: freepik.com

Чтобы иметь хороший урожай огурцов, следует обратить внимание на их цветение. Секрет опытных огородников заключается в обеспечении большего количества "женских" соцветий и меньшего количества "мужских" цветков на растениях. В этом может помочь правильная подкормка.

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Что такое "мужские" и "женские" цветы на огурцах

"Мужские" цветы или пустоцветы обычно имеют длинные тонкие цветочные стебли. Они являются источником пыльцы, но никогда не приносят плодов.

В то время как "женские соцветия" имеют под соцветием утолщения — будущий огурчик. Чтобы этот огурец вырос в полноценный плод, цветок надо опылить. Опыление происходит с помощью насекомых или ветра, иногда огороднику приходится делать это вручную.

То есть, на огурце должны присутствовать как "женские", так "мужские" цветы. Однако для щедрого урожая "женских" соцветий должно быть гораздо больше.

Мужской и женский цветок на огуреце. Фото: google.com

Почему на огурцах появляются пустоцветы

Довольно часто случается такое, что на огурцах много пустоцветов, это может произойти в следующем случае:

Посеяли слишком молодые семена, например, собранные в прошлом году. Лучше всего использовать четырехлетние семена, или семена, которым не менее 2-3 лет. Неправильно подготовили семена к посадке. По правилам, перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки, борной кислоты или специальных препаратов. Посадили огурцы в тени. Недостаток света может быть причиной пустоцветов или привести к опадению завязи. Неправильный полив. Огурцы требуют много воды до и во время цветения, а при плодоношении полив следует временно прекращать. Неправильная подкормка. Если внести много азотного удобрения, растение увеличивает зеленоватую массу, а плоды не формируются. Для формирования будущего урожая необходимы такие вещества, как калий и фосфор.

Удобрение для огурцов. Фото: google.com

Что делать, если на огурцах много пустоцветов — секрет правильной подкормки

Чтобы на огурцах сформировалась завязь, необходимо подкормить растения простым аптечным средством, а именно борной кислотой.

Подкормка огурцов борной кислотой помогает не только увеличить количество "женских" цветков, но и укрепляет завязи, делая их крепкими и устойчивыми к различным заболеваниям.

Рецепт удобрения для формирования завязи на огурцах:

борная кислота — 5 г (1 ч. л.);

кипяток — 200 мл (один стакан);

вода — 10 л (ведро).

Борную кислоту следует растворять только в кипятке, ведь в прохладной воде это сделать нереально. Далее разводят жидкость в 10 л воды. После этого полученный раствор нужно влить в распылитель и тщательно опрыскать все огуречные кусты со всех сторон. Лучше это делать утром, когда растения активно впитывают питательные вещества.

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