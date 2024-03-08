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Які каструлі та сковороди варто негайно викинути, щоб серйозно не захворіти

8 березня 2024 21:55
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Небезпечні токсини в каструлях і сковорідках — як визначити та що робити
Посуд може бути небезпечним. Фото: popsci.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Експерти стверджують, що посуд впливає не лише на те, якою вийде страва. Деякі матеріали, з яких виготовлені сковорідки та каструлі можуть піддавати вас та вашу родину впливу токсинів.

Про це написав AARP.

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Тефлонове покриття

Деякі антипригарні сковорідки мають тефлонове покриття, яке містить PFOA (перфтороктанову кислоту) або PTFE (політетрафторетилен), які при нагріванні утворюють токсичні випари.

Ці пари можуть викликати так звану "полімерну лихоманку". Симптоми включають утруднене дихання, лихоманку та біль у горлі.

Компанія DuPont, основний виробник тефлону, відмовилася від PFOA ще у 2013 році, тож варто позбутися насамперед посуду з тефлоновим покриттям випущеним до того часу.

Якщо антипригарна сковорідка виготовлена з новітніх екологічних матеріалів, що не містять PTFE і PFOA, вона потенційно краща. Сковорідка, на якій просто написано "антипригарна" і немає жодного опису? Швидше за все, така сковорідка вам не потрібна.

Які каструлі та сковороди варто негайно викинути, щоб серйозно не захворіти - фото 1
Фото: bhg.com

Посуд зі сколами та подряпинами

Коли на тефлонових сковорідках з'являються подряпини, це полегшує потрапляння потенційних токсинів у їжу.

Сильно подряпані каструлі з нержавіючої сталі піддають людей впливу хрому та нікелю, які у великих концентраціях можуть викликати, наприклад, дерматит, особливо у людей з чутливістю до нікелю.

Раніше ми писали, як готувати, щоб до сковороди не прилипала їжа. Також розповідали, для чого в ручці сковорідки є отвір.

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