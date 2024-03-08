Опасные токсины в кастрюлях и сковородках — как определить и что делать

Посуда может быть опасной. Фото: popsci.com

Эксперты утверждают, что посуда влияет не только на то, каким получится блюдо. Некоторые материалы, из которых изготовлены сковородки и кастрюли, могут подвергать вас и вашу семью воздействию токсинов.

Об этом писал AARP.

Читайте также:

Тефлоновое покрытие

Некоторые антипригарные сковороды имеют тефлоновое покрытие, содержащее PFOA (перфтороктановую кислоту) или PTFE (политетрафторэтилен), которые при нагревании образуют токсичные испарения.

Эти пары могут вызвать так называемую "полимерную лихорадку". Симптомы включают затрудненное дыхание, лихорадку и боль в горле.

Компания DuPont, основной производитель тефлона, отказалась от PFOA еще в 2013 году, поэтому стоит избавиться прежде всего от посуды с тефлоновым покрытием, выпущенной до того времени.

Если антипригарная сковорода изготовлена из новейших экологичных материалов, не содержащих PTFE и PFOA, она потенциально лучше. Сковорода, на которой просто написано "антипригарная" и нет никакого описания? Скорее всего, такая сковорода вам не нужна.

Фото: bhg.com

Посуда со сколами и царапинами

Когда на тефлоновых сковородках появляются царапины, это облегчает попадание потенциальных токсинов в пищу.

Сильно поцарапанные кастрюли из нержавеющей стали подвергают людей воздействию хрома и никеля, которые в больших концентрациях могут вызвать, например, дерматит, особенно у людей с чувствительностью к никелю.

Ранее мы писали, как готовить, чтобы к сковороде не прилипала еда. Также рассказывали, для чего в ручке сковородки есть отверстие.