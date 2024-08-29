Як раз і назавжди позбутися капустяної блішки — ефективні методи від досвідчених городників

Капустяна блішка знищує врожай — як з нею борються досвідчені городники
Капустяна блішка, як і будь-який інший шкідник на городі, дуже шкодить врожаю, тому його необхідно терміново позбавлятися. Дачники з досвідом на практиці дізналися, як можна захистити свій врожай від цього шкідника ефективними методами.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Як врятувати врожай від капустяної блішки
Досвідчені городники дослідили найкращі методи і прийоми захистити свої рослини від такого шкідника, як капустяна блішка. Так, найдієвішими засобами порятунку врожаю від шкідника експерти вважають одразу декілька засобів.
Хімічні препарати
Щоб захистити рослини від капустяної блішки, яка псує врожай на городі, досвідчені дачники користуються інсектицидами. Ці засоби вважаються одними з найлегших, адже їх можна купити в будь-яких аптеках або магазинах, які на цьому спеціалізуються.
Біологічні методи
Цей метод включає в себе використання шкідників, які вважаються "ворогами" для капустяної блішки. Йдеться про золотоочку і сонечка, які їдять дорослих комах та їхніх личинок.
Фізичні методи
Використання таких способів включає в себе знищення личинок капустяних блішок шляхом застосування ультрафіолетового світла або низьких температур.
Агротехнічні методи
Використовуючи ці методи, капустяних блішок можна позбутися за допомогою видалення бур’янів, проріджування посадок і розпушування ґрунту. Так можна зменшити кількість місць, де може розмножуватися цей шкідник, і полегшити доступ ворогів до нього.
Народні методи
Капусту можна захистити від блішок також шляхом обприскування її відварами таких трав, як полин, цибуля і часник. Річ у тому, що до їхнього складу входять ефірні олії, які відлякують шкідників.
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