Як раз і назавжди позбутися капустяної блішки — ефективні методи від досвідчених городників

Капустяна блішка на рослині. Фото: Backyard Boss

Капустяна блішка, як і будь-який інший шкідник на городі, дуже шкодить врожаю, тому його необхідно терміново позбавлятися. Дачники з досвідом на практиці дізналися, як можна захистити свій врожай від цього шкідника ефективними методами.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Як врятувати врожай від капустяної блішки

Досвідчені городники дослідили найкращі методи і прийоми захистити свої рослини від такого шкідника, як капустяна блішка. Так, найдієвішими засобами порятунку врожаю від шкідника експерти вважають одразу декілька засобів.

Зовнішній вигляд капустяних блішок. Фото: Pinterest

Хімічні препарати

Щоб захистити рослини від капустяної блішки, яка псує врожай на городі, досвідчені дачники користуються інсектицидами. Ці засоби вважаються одними з найлегших, адже їх можна купити в будь-яких аптеках або магазинах, які на цьому спеціалізуються.

Біологічні методи

Цей метод включає в себе використання шкідників, які вважаються "ворогами" для капустяної блішки. Йдеться про золотоочку і сонечка, які їдять дорослих комах та їхніх личинок.

Фізичні методи

Використання таких способів включає в себе знищення личинок капустяних блішок шляхом застосування ультрафіолетового світла або низьких температур.

Агротехнічні методи

Використовуючи ці методи, капустяних блішок можна позбутися за допомогою видалення бур’янів, проріджування посадок і розпушування ґрунту. Так можна зменшити кількість місць, де може розмножуватися цей шкідник, і полегшити доступ ворогів до нього.

Народні методи

Капусту можна захистити від блішок також шляхом обприскування її відварами таких трав, як полин, цибуля і часник. Річ у тому, що до їхнього складу входять ефірні олії, які відлякують шкідників.

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