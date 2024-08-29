Как раз и навсегда избавиться от капустной блошки — эффективные методы от опытных огородников

Капустная блошка на растении. Фото: Backyard Boss

Капустная блошка, как и любой другой вредитель на огороде, очень вредит урожаю, поэтому от него необходимо срочно избавляться. Дачники с опытом на практике узнали, как можно защитить свой урожай от этого вредителя эффективными методами.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Как спасти урожай от капустной блошки

Опытные огородники исследовали самые лучшие методы и приемы защитить свои растения от такого вредителя, как капустная блошка. Так, самыми действенными средствами спасения урожая от вредителя эксперты считают сразу несколько средств.

Внешний вид капустных блошек. Фото: Pinterest

Химические препараты

Чтобы защитить растения от капустной блошки, портящей урожай на огороде, опытные дачники пользуются инсектицидами. Эти средства считаются одними из самых легких, ведь их можно купить в любых аптеках или магазинах, которые на этом специализируются.

Биологические методы

Этот метод включает в себя использование вредителей, которые считаются "врагами" для капустной блошки. Речь идет о золоточке и божьей коровке, которые едят взрослых насекомых и их личинок.

Физические методы

Использование таких способов включает в себя уничтожение личинок капустных блошек путем применения ультрафиолетового света или низких температур.

Агротехнические методы

Используя эти методы, от капустных блошек можно избавиться с помощью удаления сорняков, прореживания посадок и разрыхления почвы. Так можно снизить количество мест, где может размножаться этот вредитель, и облегчить доступ врагов к нему.

Народные методы

Капусту можно защитить от блошек также путем опрыскивания ее отварами таких трав, как полынь, лук и чеснок. Дело в том, что в их состав входят эфирные масла, отпугивающие вредителей.

Напомним, мы писали о том, как быстро и эффективно избавиться от улиток на клубнике.

Раньше мы рассказывали о том, как защитить дерево с шелковицей от разных вредителей.

Также мы сообщали о том, как можно защитить огурцы на огороде от вредителей без химии.