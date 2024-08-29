Как раз и навсегда избавиться от капустной блошки — эффективные методы от опытных огородников

Капустная блошка уничтожает урожай — как с ней борются опытные огородники
Капустная блошка, как и любой другой вредитель на огороде, очень вредит урожаю, поэтому от него необходимо срочно избавляться. Дачники с опытом на практике узнали, как можно защитить свой урожай от этого вредителя эффективными методами.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Как спасти урожай от капустной блошки
Опытные огородники исследовали самые лучшие методы и приемы защитить свои растения от такого вредителя, как капустная блошка. Так, самыми действенными средствами спасения урожая от вредителя эксперты считают сразу несколько средств.
Химические препараты
Чтобы защитить растения от капустной блошки, портящей урожай на огороде, опытные дачники пользуются инсектицидами. Эти средства считаются одними из самых легких, ведь их можно купить в любых аптеках или магазинах, которые на этом специализируются.
Биологические методы
Этот метод включает в себя использование вредителей, которые считаются "врагами" для капустной блошки. Речь идет о золоточке и божьей коровке, которые едят взрослых насекомых и их личинок.
Физические методы
Использование таких способов включает в себя уничтожение личинок капустных блошек путем применения ультрафиолетового света или низких температур.
Агротехнические методы
Используя эти методы, от капустных блошек можно избавиться с помощью удаления сорняков, прореживания посадок и разрыхления почвы. Так можно снизить количество мест, где может размножаться этот вредитель, и облегчить доступ врагов к нему.
Народные методы
Капусту можно защитить от блошек также путем опрыскивания ее отварами таких трав, как полынь, лук и чеснок. Дело в том, что в их состав входят эфирные масла, отпугивающие вредителей.
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