Місячний календар консервації на вересень 2024 — коли сприятливі дати

Чоловік закриває консервацію на зиму. Фото: freepik.com

У вересні українці продовжують активно збирати врожаї овочів, фруктів та ягід й закривати консервацію на зиму. А щоб закрутки вийшли неймовірно смачними, вітамінними та добре зберігалися, варто скористатися місячним календарем.

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Фази Місяця у вересні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;

Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;

Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — 18 вересня у знаку Риби.

Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Коли у вересні 2024 року найсприятливіші дати для консервації за місячним календарем

Досвідчені господині давно помітили, що фази Місяця можуть мати вплив на якість та смак консервації. Тож, щоб закрутки на зиму добре зберігалися, крім дотримання рецептури варто звернути увагу на сприятливі дати у місячному календарі.

Консервація на зиму. Фото: freepik.com

Найсприятливіші дати для консервації овочів та фруктів: 1, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28 вересня.

Найкращі дні для соління: 1, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 вересня.

Квасити капусту найкраще у таки дати: 1, 10, 11, 12,13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 вересня.

Сушити овочі, фрукти, ягоди та трави потрібно: 1, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28.

Збір та висушування листя лікарських рослин: 7, 8, 9 вересня.

Найсприятливіші дні для заготівлі соків: 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 вересня.

Найкращі дати для виготовлення вина: 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 вересня.

Заморожувати овочі, фрукти та ягоди найкраще у такі дати: 12, 13, 27, 28 вересня.

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