Лунный календарь консервации на сентябрь 2024 — когда благоприятные даты

Человек закрывает консервацию на зиму. Фото: freepik.com

В сентябре украинцы продолжают активно убирать урожаи овощей, фруктов и ягод и закрывать консервацию на зиму. А чтобы закрутки получились невероятно вкусными, витаминными и хорошо хранились, следует воспользоваться лунным календарем.

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Фазы Луны в сентябре 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;

Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;

Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;

Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;

Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — 18 сентября в знаке Рыбы.

Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Когда в сентябре 2024 года самые благоприятные даты для консервации по лунному календарю

Опытные хозяйки давно заметили, что фазы Луны могут повлиять на качество и вкус консервации. Чтобы закрутки на зиму хорошо сохранялись, кроме соблюдения рецептуры стоит обратить внимание на благоприятные даты в лунном календаре.

Консервация на зиму. Фото: freepik.com

Самые благоприятные даты для консервации овощей и фруктов: 1, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28 сентября.

Лучшие дни для соления: 1, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября.

Квасить капусту лучше всего в даты: 1, 10, 11, 12,13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября.

Сушить овощи, фрукты, ягоды и травы нужно: 1, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28.

Сбор и высушивание листьев лекарственных растений: 7, 8, 9 сентября.

Самые благоприятные дни для заготовки соков: 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября.

Лучшие даты для приготовления вина: 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября.

Замораживать овощи, фрукты и ягоды лучше всего в следующие даты: 12, 13, 27, 28 сентября.

Ранее мы рассказывали, какие овощи, фрукты и ягоды можно закрыть на зиму в сентябре.

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