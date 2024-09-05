Лунный календарь консервации на сентябрь 2024 — когда благоприятные даты

Когда делать закрутки на зиму — самые удачные дни сентября по лунному календарю
В сентябре украинцы продолжают активно убирать урожаи овощей, фруктов и ягод и закрывать консервацию на зиму. А чтобы закрутки получились невероятно вкусными, витаминными и хорошо хранились, следует воспользоваться лунным календарем.
Новини.LIVE подготовили для Вас календарь консервации на сентябрь 2024 года, который поможет выбрать наиболее благоприятную дату.
Фазы Луны в сентябре 2024 года
- Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;
- Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;
- Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;
- Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — 18 сентября в знаке Рыбы.
Когда в сентябре 2024 года самые благоприятные даты для консервации по лунному календарю
Опытные хозяйки давно заметили, что фазы Луны могут повлиять на качество и вкус консервации. Чтобы закрутки на зиму хорошо сохранялись, кроме соблюдения рецептуры стоит обратить внимание на благоприятные даты в лунном календаре.
Самые благоприятные даты для консервации овощей и фруктов: 1, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28 сентября.
Лучшие дни для соления: 1, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября.
Квасить капусту лучше всего в даты: 1, 10, 11, 12,13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября.
Сушить овощи, фрукты, ягоды и травы нужно: 1, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28.
Сбор и высушивание листьев лекарственных растений: 7, 8, 9 сентября.
Самые благоприятные дни для заготовки соков: 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября.
Лучшие даты для приготовления вина: 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября.
Замораживать овощи, фрукты и ягоды лучше всего в следующие даты: 12, 13, 27, 28 сентября.
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