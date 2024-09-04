Що закрити на зиму у вересні — список смачної консервації та поради

Чоловік робить консервацію на зиму. Фото: freepik.com

Щоб мати доступ до вітамінних та смачних продуктів цілий рік, українці традиційно закривають різну консервацію на зиму: овочі, фрукти, ягоди. Такі запаси особливо актуальні під час війни й можуть стати справжнім порятунком.

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Що заготовити на зиму у вересні — список сезонних продуктів

У вересні все ще дозрівають багато фруктів, овочів та навіть ягід, які можна законсервувати, щоб смакувати узимку.

Консервація на зиму. Фото: freepik.com

Ми підготували список, який допоможе визначитися, яку консервацію варто закрити:

Буряк. Деякі сорти буряків збирають саме у перший місяць осені. З цього яскравого та солодкого овочу можна приготувати: різноманітні салати, буряковий хрін, заправку для борщу. Квасоля. На початку вересня її активно збирають на городах. Любителі бобових можуть заготовити квасолю в томаті, у власному соку або ж додати її до різних овочевих закусок та асорті. Солодкий і гострий перець. З цих продуктів готують аджику, лечо, салати. Також дуже ситними та смачними виходять консервовані фаршировані перці. Часник. Можна закрити маринований часник, який стане цікавим доповненням багатьох страв або закускою. Баклажан. Це ще один сезонний вересневий овоч. Його можна законсервувати шматочками або приготувати пікантні закуски. Кабачки. До кінця вересня продовжують закривати цілі, нарізані шматочками мариновані кабачки, ікру й навіть кабачкове варення та конфітюр. Яблука та груші. З них готують яблучне повидло, компоти та сік. Дині та кавуни. З дині роблять варення та джеми, а кавун на зиму консервують у гарячому та в холодному вигляді, як солодкі варіанти консервації, так і солоні. Виноград. З цього солодкого продукту готують компоти, домашнє вино, цікаві солоні мариновані закуски. Малина. Пізні сорти тільки збираються радувати врожаєм, тож ще є час закрити варення або компоти на зиму. Обліпиха. Дуже корисна та вітамінна ягода, з якої готують варення, компоти та джеми. Калина. Заготівлі з калини рекомендується робити тим, хто не боїться терпких страв із легкою кислинкою. Джем, компот, повидло чи варення з калини зарядять організм вітамінами взимку. Зелень. Зелень також можна консервувати, її часто засолюють або роблять цікаві та пікантні соуси. Гриби. У перший місяць осені збирають сироїжки, лисички, опеньки, грузді, гливи, білі гриби, польські. Заготовляти гриби на зиму самостійно рекомендується лише досвідченим грибникам, інакше ризикуєте випадково приготувати отруйні екземпляри.

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