Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Робимо смачну консервацію на зиму — що можна закрити у вересні arrow

Робимо смачну консервацію на зиму — що можна закрити у вересні

4 вересня 2024 06:45
Анастасія Мироненко - Редактор
Що закрити на зиму у вересні — список смачної консервації та поради
Чоловік робить консервацію на зиму. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Щоб мати доступ до вітамінних та смачних продуктів цілий рік, українці традиційно закривають різну консервацію на зиму: овочі, фрукти, ягоди. Такі запаси особливо актуальні під час війни й можуть стати справжнім порятунком. 

Читайте також:

Що можна закрити на зиму у вересні, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі. 

Що заготовити на зиму у вересні — список сезонних продуктів

У вересні все ще дозрівають багато фруктів, овочів та навіть ягід, які можна законсервувати, щоб смакувати узимку. 

 

Що заготовити на зиму у вересні — список сезонних продуктів
Консервація на зиму. Фото: freepik.com

Ми підготували список, який допоможе визначитися, яку консервацію варто закрити: 

  1. Буряк. Деякі сорти буряків збирають саме у перший місяць осені. З цього яскравого та солодкого овочу можна приготувати: різноманітні салати, буряковий хрін, заправку для борщу. 
  2. Квасоля. На початку вересня її активно збирають на городах. Любителі бобових можуть заготовити квасолю в томаті, у власному соку або ж додати її до різних овочевих закусок та асорті. 
  3. Солодкий і гострий перець. З цих продуктів готують аджику, лечо, салати. Також дуже ситними та смачними виходять консервовані фаршировані перці.
  4. Часник. Можна закрити маринований часник, який стане цікавим доповненням багатьох страв або закускою. 
  5. Баклажан. Це ще один сезонний вересневий овоч. Його можна законсервувати шматочками або приготувати пікантні закуски.
  6. Кабачки. До кінця вересня продовжують закривати цілі, нарізані шматочками мариновані кабачки, ікру й навіть кабачкове варення та конфітюр. 
  7. Яблука та груші. З них готують яблучне повидло, компоти та сік.
  8. Дині та кавуни. З дині роблять варення та джеми, а кавун на зиму консервують у гарячому та в холодному вигляді, як солодкі варіанти консервації, так і солоні. 
  9. Виноград. З цього солодкого продукту готують компоти, домашнє вино, цікаві солоні мариновані закуски. 
  10. Малина. Пізні сорти тільки збираються радувати врожаєм, тож ще є час закрити варення або компоти на зиму. 
  11. Обліпиха. Дуже корисна та вітамінна ягода, з якої готують варення, компоти та джеми.
  12. Калина. Заготівлі з калини рекомендується робити тим, хто не боїться терпких страв із легкою кислинкою. Джем, компот, повидло чи варення з калини зарядять організм вітамінами взимку.
  13. Зелень. Зелень також можна консервувати, її часто засолюють або роблять цікаві та пікантні соуси. 
  14. Гриби. У перший місяць осені збирають сироїжки, лисички, опеньки, грузді, гливи, білі гриби, польські. Заготовляти гриби на зиму самостійно рекомендується лише досвідченим грибникам, інакше ризикуєте випадково приготувати отруйні екземпляри.

Раніше ми розповідали, які кришки краще використовувати для консервації. 

Нагадаємо, ми писали, чому у жодному разі до консервації не можна додавати йодовану сіль. 

Також радимо вам дізнатися, які продукти можна закривати без стерилізації.

продукти фрукти овочі поради консервація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:13 Садовий повідомив, що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Львів

Оновлено

08:06 У Львові збільшилась кількість жертв внаслідок російського удару

08:02 На Львівщині судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку — рішення суду

08:00 У Львові тимчасово перекривають деякі вулиці поблизу вокзалу

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

08:00 Українцям доступна допомога у 36 тис. грн у трьох регіонах — умови

07:59 У Львові майже не покарали вандалів, які пошкодили портрет полеглого воїна — коментар матері Героя

07:53 Росіяни 268 разів атакували Запорізьку область за добу — які наслідки

07:46 Байден зробив заяву щодо трагедії в Полтаві

07:41 ЗМІ показали перші кадри з місця влучання у Львові

08:13 Садовий повідомив, що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Львів

Оновлено

08:06 У Львові збільшилась кількість жертв внаслідок російського удару

08:02 На Львівщині судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку — рішення суду

08:00 У Львові тимчасово перекривають деякі вулиці поблизу вокзалу

08:00 Українцям доступна допомога у 36 тис. грн у трьох регіонах — умови

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

07:59 У Львові майже не покарали вандалів, які пошкодили портрет полеглого воїна — коментар матері Героя

07:53 Росіяни 268 разів атакували Запорізьку область за добу — які наслідки

07:46 Байден зробив заяву щодо трагедії в Полтаві

07:41 ЗМІ показали перші кадри з місця влучання у Львові

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець