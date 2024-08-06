Яку зелень можна посадити на балконі — поради та повний список корисних рослин

Джерело вітамінів на цілий рік — яку зелень можна посадити на балконі
6 серпня 2024 06:47
Дівчина вирощує зелень на балконі. Фото: shutterstock.com
Не у всіх є дача або маленька присадибна ділянка, де можна посадити корисні городні культури. Проте, запашні трави та зелень можна вирощувати прямо у себе на балконі або на підвіконні, забезпечуючи себе вітамінами на увесь рік.
Читайте також:
Новини.LIVE розповідає, яку корисну та смачну зелень можна легко виростити у квартирі.
Зелень та трави, які можна виростити на балконі — список та поради
- Кріп. Насіння необхідно промити та покласти на мокру марлю на кілька днів. Далі посадити в ґрунт на глибині 1-2 см, накрити харчовою плівкою та поставити на світло. Не забивайте рослинку час від часу поливати.
- Петрушка. Порядок дій схожий на саджання кропу. Однак спочатку потрібно залишити горщик з посадженим насінням без плівки у темному місці. Після того, як з'являться перші паростки, петрушку поставити на свіже повітря з гарним освітленням.
- Зелена цибуля. Існує два способи вирощування — у воді або ґрунті. У ємність слід налити воду та поставити цибулину, щоб вона торкалась вологи лише нижньою частиною корінців. Воду змінювати щодня. Якщо садите цибулю у відкритий ґрунт, потримайте кілька днів у тіні, потім виставте на світло і помірно поливайте щодня.
- Базилік. Потрібно вимочувати у воді насіння протягом 7-10 годин, після цього просушити його на злегка вологій тканині. Садити насінинки можна на відстані 6-8 см у заздалегідь зволожений ґрунт. Потім можна спокійно накрити все харчовою плівкою та поливати щодня настояною водою.
- Розмарин. Спочатку потрібно наповнити горщик ґрунтом, поклавши на низ невеличкий шар щебеню. Потім можна сіяти насіння розмарину та прикрити його тонким шаром землі. Після цього варто поливати його та тримати горщик у сухому й теплому місці.
- Рукола. Рукола любить нейтральний ґрунт. Перед тим, як його насипати, покладіть дренаж 2-3 см. Це може бути галька, керамзит або бита цегла. У горщик з ґрунтом посійте насіння руколи, полийте, накрийте плівкою та поставте у темне місце. Як тільки з'являться перші росточки, винесіть руколу на підвіконня. Це світлолюбна рослина, тому подбайте, щоб світла було достатньо.
- М'ята. Зробіть у ґрунті невеличкі заглиблення у 5 см. Налити туди трохи води — і можна сіяти насіння м'яти. Потім обережно загорнути заглиблення землею, накрити харчовою плівкою та поставити у сухе й тепле місце.
Раніше ми розповідали, яка рослина захищає від стресу та покращує пам'ять.
Нагадаємо, ми писали, як виростити авокадо у горщику на підвіконні.
Також радимо дізнатися, яку зелень можна сіяти в серпні у відкритий ґрунт.
Читайте Новини.LIVE!