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Джерело вітамінів на цілий рік — яку зелень можна посадити на балконі

6 серпня 2024 06:47
Анастасія Мироненко - Редактор
Яку зелень можна посадити на балконі — поради та повний список корисних рослин
Дівчина вирощує зелень на балконі. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Не у всіх є дача або маленька присадибна ділянка, де можна посадити корисні городні культури. Проте, запашні трави та зелень можна вирощувати прямо у себе на балконі або на підвіконні, забезпечуючи себе вітамінами на увесь рік. 

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Зелень та трави, які можна виростити на балконі — список та поради

  1. Кріп. Насіння необхідно промити та покласти на мокру марлю на кілька днів. Далі посадити в ґрунт на глибині 1-2 см, накрити харчовою плівкою та поставити на світло. Не забивайте рослинку час від часу поливати. 
  2. Петрушка. Порядок дій схожий на саджання кропу. Однак спочатку потрібно залишити горщик з посадженим насінням без плівки у темному місці. Після того, як з'являться перші паростки, петрушку поставити на свіже повітря з гарним освітленням.
  3. Зелена цибуля. Існує два способи вирощування — у воді або ґрунті. У ємність слід налити воду та поставити цибулину, щоб вона торкалась вологи лише нижньою частиною корінців. Воду змінювати щодня. Якщо садите цибулю у відкритий ґрунт, потримайте кілька днів у тіні, потім виставте на світло і помірно поливайте щодня.
  4. Базилік. Потрібно вимочувати у воді насіння протягом 7-10 годин, після цього просушити його на злегка вологій тканині. Садити насінинки можна на відстані 6-8 см у заздалегідь зволожений ґрунт. Потім можна спокійно накрити все харчовою плівкою та поливати щодня настояною водою.
  5. Розмарин. Спочатку потрібно наповнити горщик ґрунтом, поклавши на низ невеличкий шар щебеню. Потім можна сіяти насіння розмарину та прикрити його тонким шаром землі. Після цього варто поливати його та тримати горщик у сухому й теплому місці.
  6. Рукола. Рукола любить нейтральний ґрунт. Перед тим, як його насипати, покладіть дренаж 2-3 см. Це може бути галька, керамзит або бита цегла. У горщик з ґрунтом посійте насіння руколи, полийте, накрийте плівкою та поставте у темне місце. Як тільки з'являться перші росточки, винесіть руколу на підвіконня. Це світлолюбна рослина, тому подбайте, щоб світла було достатньо.
  7. М'ята. Зробіть у ґрунті невеличкі заглиблення у 5 см. Налити туди трохи води — і можна сіяти насіння м'яти. Потім обережно загорнути заглиблення землею, накрити харчовою плівкою та поставити у сухе й тепле місце.

 

Раніше ми розповідали, яка рослина захищає від стресу та покращує пам'ять.

Нагадаємо, ми писали, як виростити авокадо у горщику на підвіконні.

Також радимо дізнатися, яку зелень можна сіяти в серпні у відкритий ґрунт.

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