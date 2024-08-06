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Источник витаминов на круглый год — какую зелень можно посадить на балконе

6 августа 2024 06:47
Анастасия Мироненко - Редактор
Какую зелень можно посадить на балконе — советы и полный список полезных растений
Девушка выращивает зелень на балконе. Фото: shutterstock.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Не у всех есть дача или маленький приусадебный участок, где можно посадить полезные огородные культуры. Однако душистые травы и зелень можно выращивать прямо у себя на балконе или на подоконнике, обеспечивая себя витаминами на весь год.

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Зелень и травы, которые можно вырастить на балконе — список и советы

  1. Укроп. Семена нужно промыть и положить на мокрую марлю на несколько дней. Далее посадить в грунт на глубине 1-2 см, накрыть пищевой пленкой и поставить на свет. Не забивайте растение время от времени поливать.
  2. Петрушка. Порядок действий похож на посадку укропа. Однако сначала нужно оставить горшок с посаженными семенами без пленки в темном месте. После того как появятся первые побеги, петрушку поставить на свежий воздух с хорошим освещением.
  3. Зеленый лук. Существует два способа выращивания — в воде или почве. В емкость следует налить воду и поставить луковицу, чтобы она касалась влаги только нижней частью корешков. Воду менять каждый день. Если сажайте лук в открытый грунт, подержите несколько дней в тени, затем выставьте на свет и умеренно поливайте каждый день.
  4. Базилик. Следует вымачивать в воде семена в течение 7-10 часов, после этого просушить их на слегка влажной ткани. Сажать семена можно на расстоянии 6-8 см в заранее увлажненную почву. Затем можно спокойно накрыть все пищевой пленкой и поливать каждый день настоянной водой.
  5. Розмарин. Сначала нужно наполнить горшок грунтом, положив на низ небольшой слой щебня. Затем можно сеять семена розмарина и прикрыть их тонким слоем земли. После этого следует поливать его и держать горшок в сухом и теплом месте.
  6. Руккола. Руккола любит нейтральную почву. Перед тем, как его насыпать, уложите дренаж 2-3 см. Это может быть галька, керамзит или битый кирпич. В горшок с грунтом посейте семена руккола, полейте, накройте пленкой и поставьте в темное место. Как только появятся первые росточки, вынесите рукколу на подоконник. Это светолюбивое растение, поэтому позаботьтесь, чтобы света было достаточно.
  7. Мята. Сделайте в грунте небольшие углубления в 5 см. Налить туда немного воды и можно сеять семя мяты. Затем осторожно завернуть углубление землей, накрыть пищевой пленкой и поставить в сухое и теплое место.

 

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Напомним, мы писали, как вырастить авокадо в горшке на подоконнике.

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