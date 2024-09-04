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Делаем вкусную консервацию на зиму — что можно закрыть в сентябре

4 сентября 2024 06:45
Анастасия Мироненко - Редактор
Что закрыть на зиму в сентябре — список вкусной консервации и советы
Человек делает консервацию на зиму. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Чтобы получить доступ к витаминным и вкусным продуктам на весь год, украинцы традиционно закрывают разную консервацию на зиму: овощи, фрукты, ягоды. Такие запасы особенно актуальны во время войны и могут стать настоящим спасением.

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Что можно закрыть на зиму в сентябре, узнайте далее в нашем материале.

Что заготовить на зиму в сентябре — список сезонных продуктов

В сентябре все еще созревают многие фрукты, овощи и даже ягоды, которые можно законсервировать, чтобы смаковать зимой.

 

Что заготовить на зиму в сентябре - список сезонных продуктов
Консервация на зиму. Фото: freepik.com

Мы подготовили список, который поможет определиться, какую консервацию следует закрыть:

  1. Свекла. Некоторые сорта свеклы собирают в первый месяц осени. Из этого яркого и сладкого овоща можно приготовить: разнообразные салаты, свекольный хрен, заправку для борща.
  2. Фасоль. В начале сентября ее активно собирают в огородах. Любители бобовых могут заготовить фасоль в томате, в собственном соке или добавить ее к различным овощным закускам и ассорти.
  3. Сладкий и острый перец. Из этих продуктов готовят аджику, лечо, салаты. Также очень сытными и вкусными получаются консервированные фаршированные перцы.
  4. Чеснок. Можно закрыть маринованный чеснок, который станет интересным дополнением многих блюд или закуской.
  5. Баклажан. Это еще один сезонный сентябрьский овощ. Его можно законсервировать кусочками или приготовить пикантные закуски.
  6. Кабачки. До конца сентября продолжают закрывать целые, нарезанные кусочками маринованные кабачки, икру и даже кабачковое варенье и конфитюр.
  7. Яблоки и груши. Из них готовят яблочное повидло, компоты и сок.
  8. Дыни и арбузы. Из дыни делают варенье и джемы, а арбуз на зиму консервируют в горячем и холодном виде, как сладкие варианты консервации, так и соленые.
  9. Виноград. Из этого сладкого продукта готовят компоты, домашнее вино, интересные соленые маринованные закуски.
  10. Малина. Поздние сорта только собираются радовать урожаем, так что есть время закрыть варенье или компоты на зиму.
  11. Облепиха. Очень полезная и витаминная ягода, из которой готовят варенье, компоты и джемы.
  12. Калина. Заготовки из калины рекомендуется производить тем, кто не боится терпких блюд с легкой кислинкой. Джем, компот, повидло или варенье из калины зарядят организм витаминами зимой.
  13. Зелень. Зелень можно консервировать, ее часто засаливают или делают интересные и пикантные соусы.
  14. Грибы. В первый месяц осени собирают сыроежки, лисички, опята, грузди, вешенки, белые грибы, польские. Заготовлять грибы на зиму самостоятельно рекомендуется только опытным грибникам, иначе рискуете случайно приготовить ядовитые экземпляры.

Ранее мы рассказывали, какие крышки лучше использовать для консервации.

Напомним, мы писали, почему ни в коем случае к консервации нельзя добавлять йодированную соль.

Также рекомендуем вам узнать, какие продукты можно закрывать без стерилизации.

продукты фрукты овощи советы консервация

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