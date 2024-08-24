Чим корисні опалі яблука в саду і на городі — поради дачникам

Людина, яка збирає яблука в саду. Фото: Freepik

Кінець літа — це час, коли ділянка під яблунями вкривається фруктами, які попадали і вже не підходять для вживання, але ні в якому разі не варто їх одразу ж викидати. Досвідчені садівники наголошують, що падалицю можна перетворити на користь для своєї ділянки.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Коли на деревах з’являється велика кількість яблук, вони падають і на землі починають гнити. Та не варто одразу ж викидати їх на смітник, адже вони можуть послужити чудовим засобом для саду і городу. Дачники пояснили, як можна використати падалицю в саду і на городі.

Опалі яблука під деревом. Фото: Pinterest

Використання падалиці в саду і на городі

Компост з трави, листя і яблук

Плоди — це органіка, а тому з них можна зробити ефективний і корисний компост. Але в цьому випадку варто знати декілька важливих правил, щоб не припуститися помилки. По-перше, категорично не можна збирати опалі яблука, оброблені пестицидами за останні три місяці.

По-друге, з хворого дерева і після шкідників також не можна брати яблука для створення компосту. А по-третє, для отримання якісного добрива для підживлення саду необхідно брати не лише яблука, а й суху траву, опале листя і бадилля.

Компост з яблук і трави. Фото: Pinterest

Досвідчені городники радять збирати яблука із землі під деревами кожні два-три дні, додаючи з такою ж періодичністю нові шари до майбутнього компосту. І щоб приготувати компост, спочатку викопайте яму або візьміть ємність з пластику або дерева.

Приготування компосту з опалих яблук

Щоб приготувати компост, покладіть на дно ями шар соломи, маленьких гілок або трави, а потім ножом порубайте яблука на маленькі частини. Покладіть до ями ці плоди разом із землею, а щоб зберегти вологу, накрийте все це поліетиленовою плівкою.

Людина, яка створює компост. Фото: Pinterest

І не забувайте час від часу перемішувати вміст ями і поливати все це водою. Якщо ви хочете пришвидшити цей процес, додайте до ями спеціальні засоби, а якщо є бажання наділити компост азотом, додайте до нього наступне:

Бадилля

Кору дерев

Солому

Скошену траву

Листя

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити біля яблуні, щоб мати великий врожай.

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Також ми повідомляли про те, чому категорично не можна вживати яблука, які попадали з дерева.