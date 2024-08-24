Чим корисні опалі яблука в саду і на городі — поради дачникам

Куди подіти опалі яблука — чим вони можуть бути корисними в саду і на городі
Кінець літа — це час, коли ділянка під яблунями вкривається фруктами, які попадали і вже не підходять для вживання, але ні в якому разі не варто їх одразу ж викидати. Досвідчені садівники наголошують, що падалицю можна перетворити на користь для своєї ділянки.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Коли на деревах з’являється велика кількість яблук, вони падають і на землі починають гнити. Та не варто одразу ж викидати їх на смітник, адже вони можуть послужити чудовим засобом для саду і городу. Дачники пояснили, як можна використати падалицю в саду і на городі.
Використання падалиці в саду і на городі
Компост з трави, листя і яблук
Плоди — це органіка, а тому з них можна зробити ефективний і корисний компост. Але в цьому випадку варто знати декілька важливих правил, щоб не припуститися помилки. По-перше, категорично не можна збирати опалі яблука, оброблені пестицидами за останні три місяці.
По-друге, з хворого дерева і після шкідників також не можна брати яблука для створення компосту. А по-третє, для отримання якісного добрива для підживлення саду необхідно брати не лише яблука, а й суху траву, опале листя і бадилля.
Досвідчені городники радять збирати яблука із землі під деревами кожні два-три дні, додаючи з такою ж періодичністю нові шари до майбутнього компосту. І щоб приготувати компост, спочатку викопайте яму або візьміть ємність з пластику або дерева.
Приготування компосту з опалих яблук
Щоб приготувати компост, покладіть на дно ями шар соломи, маленьких гілок або трави, а потім ножом порубайте яблука на маленькі частини. Покладіть до ями ці плоди разом із землею, а щоб зберегти вологу, накрийте все це поліетиленовою плівкою.
І не забувайте час від часу перемішувати вміст ями і поливати все це водою. Якщо ви хочете пришвидшити цей процес, додайте до ями спеціальні засоби, а якщо є бажання наділити компост азотом, додайте до нього наступне:
- Бадилля
- Кору дерев
- Солому
- Скошену траву
- Листя
Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити біля яблуні, щоб мати великий врожай.
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