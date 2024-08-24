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Куда девать опавшие яблоки — чем они могут быть полезны в саду и на огороде

24 августа 2024 12:22
Валентина Подгорная - Редактор
Чем полезны опавшие яблоки в саду и на огороде — советы дачникам
Человек, собирающий яблоки в саду. Фото: Freepik
Валентина Подгорная - Редактор

Конец лета — это время, когда участок под яблонями покрывается фруктами, которые попадали и уже не подходят для употребления, но ни в коем случае не следует их сразу же выбрасывать. Опытные садоводы отмечают, что падалицу можно превратить в пользу для своего участка.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Когда на деревьях появляется большое количество яблок, они падают и на земле начинают гнить. Но не стоит сразу же выбрасывать их на свалку, ведь они могут послужить отличным средством для сада и огорода. Дачники объяснили, как можно использовать падалицу в саду и на огороде.

Опавшие яблоки под деревом
Опавшие яблоки под деревом. Фото: Pinterest

Использование падалицы в саду и на огороде

Компост из трав, листьев и яблок

Плоды — это органика, а потому из них можно сделать эффективный и полезный компост. Но в этом случае стоит знать несколько важных правил, чтобы не допустить ошибку. Во-первых, категорически нельзя собирать опавшие яблоки, обработанные пестицидами за последние три месяца.

Во-вторых, с больного дерева и после вредителей тоже нельзя брать яблоки для создания компоста. А в-третьих, для получения качественного удобрения для подкормки сада необходимо брать не только яблоки, но и сухую траву, опавшие листья и ботву.

Компост из яблок и травы
Компост из яблок и трав. Фото: Pinterest

Опытные огородники советуют собирать яблоки с земли под деревьями каждые два-три дня, добавляя с такой же периодичностью новые слои в будущий компост. И чтобы приготовить компост, сначала выкопайте яму или возьмите емкость из пластика или дерева.

Приготовление компоста из опавших яблок

Чтобы приготовить компост, положите на дно ямы слой соломы, маленьких веток или травы, а затем ножом порубите яблоки на маленькие части. Положите в яму эти плоды вместе с землей, а чтобы сохранить влагу, накройте все это полиэтиленовой пленкой.

Человек, создающий компост
Человек, создающий компост. Фото: Pinterest

И не забывайте время от времени перемешивать содержимое ямы и поливать все это водой. Если вы хотите ускорить этот процесс, добавьте в яму специальные средства, а если есть желание наделить компост азотом, добавьте к нему следующее:

  • Ботву
  • Кору деревьев
  • Солому
  • Скошенную траву
  • Листья

Напомним, мы писали о том, какие растения следует посадить возле яблони, чтобы иметь большой урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как можно с легкостью вырастить крупные и сочные яблоки.

Также мы сообщали о том, почему категорически нельзя употреблять яблоки, которые попадали с дерева.

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