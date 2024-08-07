Чи можна зривати сусідські груші та яблука, якщо гілки звисають над вашим городом

Гілки яблуні зазіхають на чужу територію. Фото: google.com

Багато хто стикається із ситуацією, коли сусідські дерева ростуть поруч із парканом, зазіхаючи вже на чужу територію. Гілки із соковитими плодами можуть звисати прямо над вашою присадибною ділянкою. Але чи означає це, що ви можете збирати врожай, який "заліз" на вашу територію?

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Розберемо юридичні та етичні аспекти цього питання далі у матеріалі.

Сусідські груші та яблука на вашій території — що каже закон

З юридичного погляду, якщо гілка з плодами звисає прямо над вашим городом або садом, то фактично перебуває на вашій території, а отже може вважатися вашою власністю. Проте, якщо гілка дерева сусіда, на якій ростуть фрукти, звисає через межу, право на їх збирання залишається предметом дискусій.

Гілки з грушами. Фото: depositphotos.com

Чи можна зривати сусідські груші та яблука, якщо гілки на вашій території — що каже мораль

Добрі відносини із сусідами можуть бути важливішими за юридичні норми. Тож, якщо дерево належить вашому сусіду, але кілька гілок "залізли" на вашу ділянку, варто обговорити із сусідом, чи можна зривати фрукти, або ж чи можна відрізати гілки, щоб гнилі плоди не падали у вашому дворі.

Завжди важливо провести відкриту і чесну розмову щодо меж і прав на плоди. Якщо ваш сусід потребує допомоги в догляді за деревами, запропонуйте свою допомогу в обмін на частину урожаю.

Пам’ятайте, доброта та повага можуть запобігти багатьом можливим конфліктам.

Раніше ми розповідали, чи можна спилювати гілки сусідського дерева, якщо вони зазіхнули на вашу територію та створюють дискомфорт.

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