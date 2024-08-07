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Соседская яблоня на вашем огороде — можно ли срывать с дерева плоды

7 августа 2024 10:14
Анастасия Мироненко - Редактор
Можно ли срывать соседские груши и яблоки, если ветки свисают над вашим огородом
Ветви яблони посягают на чужую территорию. Фото: google.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Многие сталкиваются с ситуацией, когда соседские деревья растут рядом с забором, покушаясь уже на чужую территорию. Ветви с сочными плодами могут свисать прямо над вашим приусадебным участком. Но значит ли это, что вы можете собирать урожай, который "залез" на вашу территорию?

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Разберем юридические и этические аспекты этого вопроса в материале.

Соседские груши и яблоки на вашей территории — что говорит закон

С юридической точки зрения, если ветка с плодами свисает прямо над вашим огородом или садом, то фактически находится на вашей территории, а значит, может считаться вашей собственностью. Однако если ветка дерева соседа, на которой растут фрукты, свисает через границу, право на их сбор остается предметом дискуссий.

 

Можно ли срывать соседские груши и яблоки, если ветки на вашей территории — что говорит мораль
Ветви с грушами. Фото: depositphotos.com

Можно ли срывать соседские груши и яблоки, если ветки на вашей территории — что говорит мораль

Хорошие отношения с соседями могут быть важнее юридических норм. Итак, если дерево принадлежит вашему соседу, но несколько ветвей "залезли" на ваш участок, стоит обсудить с соседом, можно ли срывать фрукты или можно отрезать ветки, чтобы гнилые плоды не падали в вашем дворе.

Всегда важно провести открытый и честный разговор о границах и правах на плоды. Если ваш сосед нуждается в помощи по уходу за деревьями, предложите свою помощь в обмен на часть урожая.

Помните, доброта и уважение могут предотвратить многие возможные конфликты.

Ранее мы рассказывали, можно ли спиливать ветки соседского дерева, если они посягнули на вашу территорию и создают дискомфорт.

Также вам будет интересно узнать, чем подкормить в августе яблоню с грушей.

деревья отношения яблоки груша соседство ветви

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