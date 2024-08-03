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Не встигатимете збирати врожай — чим підживити яблуню з грушею в серпні

3 серпня 2024 04:10
Катерина Волченко - Редактор
Чим підживити яблуню з грушею в серпні, щоб прискорити ріст дерев — поради садівникам
Щасливі літні садівники, які збирають врожай яблук. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

Всі фруктові дерева в саду потрібно забезпечувати необхідною кількістю поживних компонентів, щоб потім вони давали рясний врожай. Наприклад, щоб яблуня з грушею плодоносили до кінця літа, їх необхідно підживлювати правильними добривами.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Осінні та зимові сорти

До кінця літа плоди цих сортів активно дозрівають, а ті плодові дерева, з яких вже зібраний врожай, потрібно додатково "годувати". Після збору врожаю груші та яблуні досвідчені садівники радять обробляти фруктові дерева речовинами, які захищають їх від різних шкідників та грибкових захворювань.

Експерти рекомендують користуватися такими компонентами, як:

  • Інсектициди
  • Фунгіциди
Процесс обработки яблони в саду
Процес обробки яблуні в саду. Фото: Pinterest

Літні сорти

Щоб покращити розвиток коріння яблуневого і грушевого дерева, підживлюйте їх добривами, які містять фосфор у складі. Але варто зауважити, що восени цими добривами краще не підживлювати плодові дерева.

Якщо поруч з яблунею і грушею у вашому саду росте слива, вишня або інші подібні дерева, забудьте про використання хлористого калію

Подкормка плодового дерева в саду
Підживлення плодового дерева в саду. Фото: Pinterest

До кінця серпня підживлюйте яблуню та грушу сульфатом та суперфосфатом. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти:

  • Добриво — півтори столові ложки
  • Воду — десять літрів

Можна також "підгодувати" дерева деревною золою в сухому вигляді або у вигляді суміші з таких інгредієнтів:

  • Деревна зола — 500 грамів
  • Вода — десять літрів

Якщо влітку було холодно, дерево захворіло або постраждало від шкідників, можете провести позакореневе підживлення комплексними добривами без вмісту азоту, а можна додати гумат калію. Обробляти дерева краще ввечері або, коли надворі сухо і похмуро.

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо поливати плодові дерева в літній сезон року. 

Раніше ми розповідали про те, які фруктові дерева варто встигнути обрізати до настання осені. 

Також ми повідомляли про те, чому дерева втрачають зав’язі та як врятувати ситуацію. 

поради сад груша яблуня

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