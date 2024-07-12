Які дерева в саду варто обрізати влітку — поради дачникам

Молода дівчина, яка обрізає дерево в саду. Фото: Freepik

Деякі садівники впевнені, що обрізати плодові дерева краще навесні або вже в осінній період року, але експерти радять зробити це влітку. Досвідчені дачники розповіли, які дерева краще обрізати до настання осені, щоб вони дали великий врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Якщо ви обрізатимете плодові дерева в саду наприкінці літа, ви можете полегшити їхнє "життя". Серпнева обрізка допоможе збільшити врожай на деревах вже до осені. Та варто знати, які плодові дерева "погодяться" на літню обрізку.

Квітучі плодові дерева в саду. Фото: Pinterest

Які дерева краще обрізати влітку і навіщо

Досвідчені садівники розповіли, що в літню пору року слід обрізати такі плодові дерева, як:

Персик

Груша

Яблуня

Слива

Алича

Влітку обрізка дерева необхідна для того, щоб, по-перше, прорідити крону, по-друге, видалити погані гілки з листям, а по-третє, покращити і активізувати процес утворення плодів. До того ж, влітку дерева обрізають для того, щоб вони змогли накопичити необхідні поживні компоненти і краще жити взимку.

Процедура обрізки плодового дерева. Фото: Pinterest

Як правильно обрізати дерева влітку

Можна власноруч прищепити верхні частини молодих гілок, де росте від трьох до п’яти листків, а можна підрізати ці гілки, залишивши на них п’ять листків. Можна і виломати молоді пагони до основи або надломати вертикальну гілку, щоб виправити напрямок її росту.

До того ж, можна зробити молоді пагони трохи коротшими, залишивши на них по два листочки, а коли збоку знову ростуть гілки, ще раз підрізати таким чином. Робити це краще гострим секатором або своїми руками, якщо пагони на плодовому дереві геть молоді.

Садівник, який обрізає дерево секатором. Фото: Business Insider

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