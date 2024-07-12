Какие деревья в саду стоит обрезать летом — советы дачникам

Молодая девушка, которая обрезает дерево в саду. Фото: Freepik

Некоторые садоводы уверены, что обрезать плодовые деревья лучше весной или уже в осенний период года, но эксперты рекомендуют сделать это летом. Опытные дачники рассказали, какие деревья лучше обрезать до наступления осени, чтобы они дали большой урожай.

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Если вы будете обрезать плодовые деревья в саду в конце лета, вы можете облегчить их "жизнь". Августовская обрезка поможет увеличить урожай на деревьях уже до осени. Но стоит знать, какие плодовые деревья "согласятся" на летнюю обрезку.

Цветущие плодовые деревья в саду. Фото: Pinterest

Какие деревья лучше обрезать летом и зачем

Опытные садоводы рассказали, что в летнее время года следует обрезать такие плодовые деревья, как:

Персик

Груша

Яблоня

Слива

Алича

Летом обрезка дерева необходима для того, чтобы, во-первых, проредить крону, во-вторых, удалить плохие ветви с листьями, а в-третьих, улучшить и активизировать процесс образования плодов. К тому же, летом деревья обрезают для того, чтобы они смогли накопить необходимые питательные компоненты и лучше жить зимой.

Процедура обрезки плодового дерева. Фото: Pinterest

Как правильно обрезать деревья летом

Можно собственноручно привить верхние части молодых веток, где растет от трех до пяти листьев, а можно подрезать эти ветки, оставив на них пять листьев. Можно и выломать молодые побеги до основания или надломить вертикальную ветвь, чтобы исправить направление ее роста.

К тому же, можно сделать молодые побеги немного короче, оставив на них по два листочка, а когда сбоку снова растут ветки, еще раз подрезать таким образом. Делать это лучше острым секатором или своими руками, если побеги на плодовом дереве совсем молодые.

Садовод, который обрезает дерево секатором. Фото: Business Insider

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать сливу с яблоней в саду.

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