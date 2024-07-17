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Обов'язково поливайте дерева влітку — навіщо і як це правильно робити

17 липня 2024 12:00
Катерина Волченко - Редактор
Як правильно поливати дерева влітку — навіщо це робити, поради садівникам
Процес поливу молодого дерева в саду. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Щороку кількість опадів надворі дедалі зменшується, тому в саду з’являється більше робіт. У період сильної спеки і відсутності дощів дерева в саду потребують додаткового поливу, а щоб це було корисним для них, варто розуміти, як їх правильно поливати.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Підготовка пристовбурних кіл

Перш, ніж поливати дерева в саду, відгрібайте навколо них землю від стовбура за допомогою сапки так, щоб відстань дорівнювала проекції крони. Сформуйте один валик навколо деревного стовбура, а інший — навколо лунки.

До того ж, таким чином можна видаляти бур’ян навколо дерев, а якщо ви хочете і далі захищати їх від цих рослин, ретельно замульчуйте лунку після поливу. Бур’яни слід залишити навколо старих дерев, адже вони будуть виконувати роль мульчі.

Полив приствольного круга дерева
Полив пристовбурного кола дерева. Фото: Fun Times Guide

Об’єм води

На кожне пристовбурне коло потрібно брати від п’яти до шести відер води на десять літрів. Але щоб точно визначити кількість води, якою необхідно поливати те чи інше дерево, обов’язково проаналізуйте якість свого ґрунту на ділянці.

Частота і рясність поливу

Садівники рекомендують поливати дерева в саду рідко, але в достатній кількості. Зазвичай досвідчені дачники роблять це тричі за літо:

  • Вперше — за два тижні після цвітіння
  • Вдруге — перед початком опадання зав’язі
  • Втретє — за два-три тижні до початку збору врожаю
Женщина, поливающая дерево
Жінка, яка поливає дерево. Фото: Pinterest

Коли починати поливати дерева в саду

Рясно поливати дерева можна лише до середини літнього сезону, оскільки вони можуть погано підготуватися до зимньої пори року. Якщо ви живете на півдні, де морози настають пізніше, поливати дерева в саду можна аж до кінця серпня.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити дерева в саду від птахів. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно поливати яблуню і сливу в саду влітку. 

Також ми повідомляли про те, що станеться, якщо біля свого будинку посадити фундук.

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