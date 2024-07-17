Как правильно поливать деревья летом — зачем это делать, советы садоводам

Процесс полива молодого дерева в саду. Фото: Pinterest

Ежегодно количество осадков на улице все уменьшается, поэтому в саду появляется больше работ. В период сильной жары и отсутствия дождей деревья в саду нуждаются в дополнительном поливе, а чтобы это было полезно для них, следует понимать, как их правильно поливать.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Подготовка приствольных кругов

Прежде, чем поливать деревья в саду, отгребайте вокруг них землю от ствола с помощью тяпки так, чтобы расстояние было равно проекции кроны. Сформируйте один валик вокруг древесного ствола, а другой — вокруг лунки.

К тому же, таким образом можно удалять сорняки вокруг деревьев, а если вы хотите и дальше защищать их от этих растений, тщательно замульчивайте лунку после полива. Сорняки следует оставить вокруг старых деревьев, ведь они будут выполнять роль мульчи.

Полив приствольного круга дерева. Фото: Fun Times Guide

Объем воды

На каждый приствольный круг нужно брать от пяти до шести ведер воды на десять литров. Но чтобы точно определить количество воды, которой необходимо поливать то или иное дерево, обязательно проанализируйте качество почвы на участке.

Частота и обильность полива

Садоводы рекомендуют поливать деревья в саду редко, но в достаточном количестве. Обычно опытные дачники делают это трижды за лето:

Первый раз — через две недели после цветения

Второй раз — перед началом опадания завязи

Третий раз — через две-три недели до начала сбора урожая

Женщина, которая поливает дерево. Фото: Pinterest

Когда начинать поливать деревья в саду

Обильно поливать деревья можно только до середины летнего сезона, поскольку они могут плохо подготовиться к зимнему времени года. Если вы живете на юге, где морозы наступают позже, поливать деревья в саду можно до конца августа.

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