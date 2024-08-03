Чем подкормить яблоню с грушей в августе, чтобы ускорить рост деревьев — советы садоводам

Не будете успевать собирать урожай — чем подкормить яблоню с грушей в августе
Все фруктовые деревья в саду нужно снабжать необходимым количеством питательных компонентов, чтобы потом они давали обильный урожай. Например, чтобы яблоня с грушей плодоносили до конца лета, их необходимо подкармливать правильными удобрениями.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Подкормка яблони и груши в конце лета
Осенние и зимние сорта
К концу лета плоды этих сортов активно созревают, а те плодовые деревья, с которых уже собран урожай, нужно дополнительно "кормить". После сбора урожая груши и яблони опытные садоводы советуют обрабатывать фруктовые деревья веществами, защищающими их от различных вредителей и грибковых заболеваний.
Эксперты рекомендуют использовать такие компоненты, как:
- Инсектициды
- Фунгициды
Летние сорта
Чтобы улучшить развитие корней яблочного и грушевого дерева, подпитывайте их удобрениями, содержащими фосфор в составе . Но стоит заметить, что осенью этими удобрениями лучше не подкармливать плодовые деревья.
Если рядом с яблоней и грушей в вашем саду растет слива, вишня или другие подобные деревья, забудьте об использовании хлористого калия.
До конца августа подпитывайте яблоню и грушу сульфатом и суперфосфатом. Для приготовления смеси возьмите следующие ингредиенты:
- Удобрение — полторы столовые ложки
- Воду — десять литров
Можно также "подкормить" деревья древесной золой в сухом виде или в виде смеси со следующих ингредиентов:
- Древесная зола — 500 грамм
- Вода — десять литров
Если летом было холодно, дерево заболело или пострадало от вредителей, можете провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями без содержания азота, а можно добавить гумат калия. Обрабатывать деревья лучше вечером или, когда на улице сухо и пасмурно.
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