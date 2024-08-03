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Не будете успевать собирать урожай — чем подкормить яблоню с грушей в августе

3 августа 2024 04:10
Екатерина Волченко - Редактор
Чем подкормить яблоню с грушей в августе, чтобы ускорить рост деревьев — советы садоводам
Счастливые пожилые садоводы, собирающие урожай яблок. Фото: Freepik
Екатерина Волченко - Редактор

Все фруктовые деревья в саду нужно снабжать необходимым количеством питательных компонентов, чтобы потом они давали обильный урожай. Например, чтобы яблоня с грушей плодоносили до конца лета, их необходимо подкармливать правильными удобрениями.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Осенние и зимние сорта

К концу лета плоды этих сортов активно созревают, а те плодовые деревья, с которых уже собран урожай, нужно дополнительно "кормить". После сбора урожая груши и яблони опытные садоводы советуют обрабатывать фруктовые деревья веществами, защищающими их от различных вредителей и грибковых заболеваний.

Эксперты рекомендуют использовать такие компоненты, как:

  • Инсектициды
  • Фунгициды
Процесс обработки яблоны в саду
Процесс обработки яблони в саду. Фото: Pinterest

Летние сорта

Чтобы улучшить развитие корней яблочного и грушевого дерева, подпитывайте их удобрениями, содержащими фосфор в составе . Но стоит заметить, что осенью этими удобрениями лучше не подкармливать плодовые деревья.

Если рядом с яблоней и грушей в вашем саду растет слива, вишня или другие подобные деревья, забудьте об использовании хлористого калия.

Подкормка плодового дерева в саду.
Подкормка плодового дерева в саду. Фото: Pinterest

До конца августа подпитывайте яблоню и грушу сульфатом и суперфосфатом. Для приготовления смеси возьмите следующие ингредиенты:

  • Удобрение — полторы столовые ложки
  • Воду — десять литров

Можно также "подкормить" деревья древесной золой в сухом виде или в виде смеси со следующих ингредиентов:

  • Древесная зола — 500 грамм
  • Вода — десять литров

Если летом было холодно, дерево заболело или пострадало от вредителей, можете провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями без содержания азота, а можно добавить гумат калия. Обрабатывать деревья лучше вечером или, когда на улице сухо и пасмурно.

Напомним, мы писали о том, зачем поливать плодовые деревья в летний сезон года.

Ранее мы рассказывали о том, какие фруктовые деревья следует успеть обрезать до наступления осени.

Также мы сообщали о том, почему деревья теряют завязи и как спасти ситуацию.

советы сад груша яблоня

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