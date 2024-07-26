Як правильно доглядати плодові дерева влітку — поради садівникам

Полив, обрізка, підживлення і обробка — як правильно доглядати дерева влітку
Жодну українську дачу сьогодні не можна представити без великих фруктових дерев, які не тільки прикрашають сад, а й дають смачні плоди. Однак, щоб ці плодові дерева виросли дійсно такими, як треба, їх варто правильно доглядати.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Догляд плодових дерев влітку
Полив дерев
Цей етап є одним з найважливіших при вирощуванні плодових дерев у саду, адже за умови правильного поливу можна забезпечити дерева потрібною вологою для росту і розвитку. Але потрібно робити це постійно, особливо, коли надворі дуже спекотно.
Щоб якнайдовше зберегти ґрунт вологим, варто мульчувати плодові дерева. Це допоможе затримати вологу в ґрунті і не дати їй швидко випаровуватися.
Підживлення і обрізка гілок
Влітку також необхідно удобрювати фруктові дерева, щоб забезпечити їх необхідною кількістю поживних компонентів. До того ж, треба обрізати пошкоджені та хворі гілки дерев, щоб покращити їхню форму і структуру, підвищити рівень врожайності і не дати їм бути ураженими різними хворобами.
Захист від захворювань і шкідників
Шкідники і хвороби — це велика проблема для плодових дерев, адже вони можуть псувати врожай і навіть вбивати рослини. Щоб захистити їх від цих проблем, варто постійно стежити за зовнішнім станом дерева. Якщо ви побачили, що дерево вражають хвороби і шкідники, вам необхідно:
- Користуватися біологічними методами захисту
- Постійно обробляти дерева від шкідників
- Підживлювати рослини, щоб зміцнити їхню імунну систему
- Регулярно обрізати хворі та пошкоджені гілки та листя
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно підживлювати плодові дерева в саду влітку.
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