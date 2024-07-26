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Полив, обрізка, підживлення і обробка — як правильно доглядати дерева влітку

26 липня 2024 03:10
Катерина Волченко - Редактор
Як правильно доглядати плодові дерева влітку — поради садівникам
Молода жінка, яка обрізає дерева в саду. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

Жодну українську дачу сьогодні не можна представити без великих фруктових дерев, які не тільки прикрашають сад, а й дають смачні плоди. Однак, щоб ці плодові дерева виросли дійсно такими, як треба, їх варто правильно доглядати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Догляд плодових дерев влітку

Полив дерев 

Цей етап є одним з найважливіших при вирощуванні плодових дерев у саду, адже за умови правильного поливу можна забезпечити дерева потрібною вологою для росту і розвитку. Але потрібно робити це постійно, особливо, коли надворі дуже спекотно.

Щоб якнайдовше зберегти ґрунт вологим, варто мульчувати плодові дерева. Це допоможе затримати вологу в ґрунті і не дати їй швидко випаровуватися.

Садовник, поливающий деревья
Садівник, який поливає дерева. Фото: Freepik

Підживлення і обрізка гілок

Влітку також необхідно удобрювати фруктові дерева, щоб забезпечити їх необхідною кількістю поживних компонентів. До того ж, треба обрізати пошкоджені та хворі гілки дерев, щоб покращити їхню форму і структуру, підвищити рівень врожайності і не дати їм бути ураженими різними хворобами.

Молодая женщина, которая обрезает дерево
Молода жінка, яка обрізає дерево. Фото: Decorexpro

Захист від захворювань і шкідників

Шкідники і хвороби — це велика проблема для плодових дерев, адже вони можуть псувати врожай і навіть вбивати рослини. Щоб захистити їх від цих проблем, варто постійно стежити за зовнішнім станом дерева. Якщо ви побачили, що дерево вражають хвороби і шкідники, вам необхідно:

  • Користуватися біологічними методами захисту
  • Постійно обробляти дерева від шкідників
  • Підживлювати рослини, щоб зміцнити їхню імунну систему
  • Регулярно обрізати хворі та пошкоджені гілки та листя
Садовница, обрабатывающая плодовые деревья
Садівниця, яка обробляє плодові дерева. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно підживлювати плодові дерева в саду влітку.

Раніше ми розповідали про те, як і навіщо поливати плодові дерева в саду влітку. 

Також ми повідомляли про те, які плодові дерева варто встигнути обрізати до настання осені.

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