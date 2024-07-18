Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як підживити дерева влітку, щоб покращити врожай восени — важливі правила arrow

Як підживити дерева влітку, щоб покращити врожай восени — важливі правила

18 липня 2024 03:07
Катерина Волченко - Редактор
Як правильно підживлювати дерева влітку — поради садівникам
Садівник, який підживлює плодове дерево. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Деякі садівники інколи припускаються серйозних помилок під час догляду своєї ділянки, наприклад, додають неправильну кількість добрив до дерев. Якщо ви хочете виростити найгарніші і плодовиті дерева в саду, варто знати особливості їхнього підживлення.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Скільки добрив потрібно плодовим деревам

Щоб зрозуміти, скільки вам добрив знадобиться для підживлення дерева, вам потрібно вирахувати одну формулу. Для цього поміряйте діаметр крони, додайте одиницю і помножте на 3,14 – це загальна площа ґрунту для підживлення.

Потім помножте отримане число на кількість добрива, яку рекомендують в інструкції, і ви отримайте потрібні розрахунки. 

Процедура подкормки дерева в саду
Процедура підживлення дерева в саду. Фото: Backyard Boss

Якою кількістю добрив підживлювати дерева влітку

Якщо ви навесні зробили все, як треба, в своєму саду, то влітку можете не підживлювати дерева. Якщо ви не хочете взагалі підживлювати дерева, посійте між рядами сидерати, які виконуватимуть роль зеленого добрива, або виконайте залуження саду травами. 

Досвідчені дачники наголошують, що під самими плодовими деревами в саду нічого садити не потрібно.

Подкормка приствольного круга дерева
Підживлення пристовбурного кола дерева. Фото: Decorexpro

Що варто враховувати при підживленні дерев влітку

Досвідчені садівники радять враховувати інтенсивність поливу дерев і кількість поживних компонентів, адже чим більше ви поливаєте дерева, тим більше їм потрібно добрив. Перед плановою обрізкою необхідно збільшити кількість добрив і враховувати, що молодим деревам потрібне добрива меншої концентрації. 

До того ж, якщо ви поєднуєте органічні та мінеральні добрива, необхідно скоротити цю дозу вдвічі. 

Нагадаємо, ми писали про те, для чого і як правильно поливати дерева в саду влітку. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева в саду варто обрізати до настання осені. 

Також ми повідомляли про те, як можна ефективно захистити дерева в саду від птахів. 

дерева поради сад підживлення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця