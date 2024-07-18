Як правильно підживлювати дерева влітку — поради садівникам

Садівник, який підживлює плодове дерево. Фото: Pinterest

Деякі садівники інколи припускаються серйозних помилок під час догляду своєї ділянки, наприклад, додають неправильну кількість добрив до дерев. Якщо ви хочете виростити найгарніші і плодовиті дерева в саду, варто знати особливості їхнього підживлення.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Скільки добрив потрібно плодовим деревам

Щоб зрозуміти, скільки вам добрив знадобиться для підживлення дерева, вам потрібно вирахувати одну формулу. Для цього поміряйте діаметр крони, додайте одиницю і помножте на 3,14 – це загальна площа ґрунту для підживлення.

Потім помножте отримане число на кількість добрива, яку рекомендують в інструкції, і ви отримайте потрібні розрахунки.

Процедура підживлення дерева в саду. Фото: Backyard Boss

Якою кількістю добрив підживлювати дерева влітку

Якщо ви навесні зробили все, як треба, в своєму саду, то влітку можете не підживлювати дерева. Якщо ви не хочете взагалі підживлювати дерева, посійте між рядами сидерати, які виконуватимуть роль зеленого добрива, або виконайте залуження саду травами.

Досвідчені дачники наголошують, що під самими плодовими деревами в саду нічого садити не потрібно.

Підживлення пристовбурного кола дерева. Фото: Decorexpro

Що варто враховувати при підживленні дерев влітку

Досвідчені садівники радять враховувати інтенсивність поливу дерев і кількість поживних компонентів, адже чим більше ви поливаєте дерева, тим більше їм потрібно добрив. Перед плановою обрізкою необхідно збільшити кількість добрив і враховувати, що молодим деревам потрібне добрива меншої концентрації.

До того ж, якщо ви поєднуєте органічні та мінеральні добрива, необхідно скоротити цю дозу вдвічі.

Нагадаємо, ми писали про те, для чого і як правильно поливати дерева в саду влітку.

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